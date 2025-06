Bloomberg: Sonos kondigt koptelefoon in maart aan, komt later met mediaspeler

Sonos kondigt zijn verwachte koptelefoon in maart aan. Dat melden ingewijden aan Bloomberg-journalist Mark Gurman. De koptelefoon zou een maand later uitkomen. Sonos werkt volgens het persbureau ook aan een mediaspeler voor televisies.

Bloomberg-journalist Gurman schrijft dat de koptelefoon een over-earmodel betreft met een adviesprijs van 400 tot 500 dollar. Het bedrijf wil daarmee concurreren met andere high-end koptelefoons, zoals de AirPods Max van Apple en de koptelefoons van Sony en Bose. De koptelefoon komt beschikbaar in het zwart en wit, kan gesynchroniseerd worden met andere Sonos-hardware en krijgt spraakbesturing voor het wisselen tussen muzieknummers.

Sonos-koptelefoon in patentaanvraag

Verder werkt Sonos aan een settopbox, stelt Gurman. Die moet concurreren met andere mediaspelers, zoals Apple TV's en Roku-settopboxen. De Sonos-mediaspeler moet een 'hub' worden voor Sonos-audioapparatuur en ondersteuning bieden voor Dolby Atmos-audio en Dolby Vision-hdr.

De settopbox krijgt volgens Gurman een eigen OS dat is gebaseerd op Android. Daarmee krijgt het apparaat ondersteuning voor apps, bijvoorbeeld van streamingdiensten. De mediaspeler moet eind 2024 of in 2025 verschijnen.

Gurman schrijft daarnaast dat Sonos werkt aan nieuwe versterkers en plafondspeakers voor 'professionele installateurs', naast een bedrijfsversie van de Era 100-speaker. Sonos zou ook nieuwe Roam-speaker en een nieuwe versie van de Sub introduceren die kan synchroniseren met de settopbox. Het bedrijf werkt volgens Bloomberg ook aan een nieuwe high-end soundbar, als update van de huidige Arc.

Sonos-ceo Patrick Spence bevestigde onlangs dat Sonos volgend jaar een nieuwe productcategorie betreedt. De verwachting was al dat hij hiermee doelde op de Sonos-koptelefoon, die al jaren wordt verwacht. Sonos nam vorig jaar T2 over, een bedrijf dat werkte aan koptelefoons. In 2020 was daarnaast een Sonos-koptelefoon te zien in een patentaanvraag van het bedrijf.