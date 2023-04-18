Sonos introduceert Pro-abonnement met remote speakerbeheer voor bedrijven in VS

Sonos introduceert een Pro-abonnement voor bedrijven in de VS. Met dit abonnement moeten bedrijven hun Sonos-speakers in meerdere vestigingen op afstand beheren en biedt toegang tot gelicentieerde muziek. Sonos Pro kost 35 dollar per maand, per locatie.

Sonos richt zijn Pro-abonnement op bedrijven, zoals restaurants, winkels en kantoren. Gebruikers kunnen via het abonnement hun Sonos-speakers in verschillende vestigingen individueel en op afstand beheren via een webdashboard. Daarmee kunnen gebruikers onder meer het volume beperken, bekijken wat voor muziek er wordt afgespeeld en die muziek in real time bedienen.

Het abonnement biedt daarnaast gelicentieerde en reclamevrije muziek die is geselecteerd door Sonos, die geschikt zijn om af te spelen in commerciële ruimtes als restaurants. Het abonnement biedt de mogelijkheid om bepaalde muziekgenres in te plannen voor op specifieke momenten van de dag. Klanten krijgen verder uitgebreidere ondersteuning van de klantenservice en de mogelijkheid om Sonos-speakers op afstand te troubleshooten en resetten. Sonos Pro werkt met alle Sonos-speakers die de S2-software ondersteunen, naast de Sonos Amp en Sonos Port.

Sonos Pro komt op dinsdag beschikbaar in de Verenigde Staten. Het abonnement kost daar maandelijks 35 dollar per aangesloten vestiging. De dienst komt op termijn ook beschikbaar buiten de VS, hoewel Sonos niet bekendmaakt wanneer dat precies gebeurt.