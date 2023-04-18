Sonos introduceert Pro-abonnement met remote speakerbeheer voor bedrijven in VS

Sonos introduceert een Pro-abonnement voor bedrijven in de VS. Met dit abonnement moeten bedrijven hun Sonos-speakers in meerdere vestigingen op afstand beheren en biedt toegang tot gelicentieerde muziek. Sonos Pro kost 35 dollar per maand, per locatie.

Sonos richt zijn Pro-abonnement op bedrijven, zoals restaurants, winkels en kantoren. Gebruikers kunnen via het abonnement hun Sonos-speakers in verschillende vestigingen individueel en op afstand beheren via een webdashboard. Daarmee kunnen gebruikers onder meer het volume beperken, bekijken wat voor muziek er wordt afgespeeld en die muziek in real time bedienen.

Het abonnement biedt daarnaast gelicentieerde en reclamevrije muziek die is geselecteerd door Sonos, die geschikt zijn om af te spelen in commerciële ruimtes als restaurants. Het abonnement biedt de mogelijkheid om bepaalde muziekgenres in te plannen voor op specifieke momenten van de dag. Klanten krijgen verder uitgebreidere ondersteuning van de klantenservice en de mogelijkheid om Sonos-speakers op afstand te troubleshooten en resetten. Sonos Pro werkt met alle Sonos-speakers die de S2-software ondersteunen, naast de Sonos Amp en Sonos Port.

Sonos Pro komt op dinsdag beschikbaar in de Verenigde Staten. Het abonnement kost daar maandelijks 35 dollar per aangesloten vestiging. De dienst komt op termijn ook beschikbaar buiten de VS, hoewel Sonos niet bekendmaakt wanneer dat precies gebeurt.

Sonos Pro
De webdashboard van Sonos Pro. Bron: Sonos

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-04-2023 19:21 44

18-04-2023 • 19:21

44

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Reacties (44)

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Renoir 18 april 2023 19:27
Geen idee hoe die markt normaal werkt maar 35 piek per maand klinkt niet als veel als je zo je coffee-chain over het hele land kunt aansturen.

En slim om zo bedrijven binnen je eco-systeem te krijgen

[Reactie gewijzigd door Renoir op 23 juli 2024 07:52]

Cergorach @Renoir18 april 2023 19:33
Geen idee hoe die markt normaal werkt maar 35 piek per maand klinkt niet als veel als je zo je coffee-chain over het hele land kunt aansturen.
Het is per locatie, dus heb je 100 locaties, dan is dat $3500/maand.
Sonos Pro is available for $35 / month per location.
Edit: Starbucks zijn er op 30.000 locaties in 83 landen, dat is $12,6 miljoen per jaar...

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 23 juli 2024 07:52]

Falcon10 @Cergorach18 april 2023 19:46
Denk dat je niet wil weten hoeveel winst Starbucks maakt op 1 koppie koffie.
Ik zou het in elk geval niet overdreven vinden moest ik zo meerdere filialen hebben.

De vraag die ik me stel is : hoe zit het dan met betalingen aan Sabam/Bumra of hoe die bende tegenwoordig ook noemt. Je betaald abonnement op iets, dus is dat ook op die muziek of enkel op zogezegd het gebruik van de beheerssoftware/geen reclame ?

[Reactie gewijzigd door Falcon10 op 23 juli 2024 07:52]

tomdabom @Falcon1018 april 2023 20:20
In NL moet je gewoon nog Buma/Stemra betalen. Zelfs al gebruik je bijv SoundTrackYourBrand.

Echt bizar eigenlijk.

[Reactie gewijzigd door tomdabom op 23 juli 2024 07:52]

Groningerkoek @tomdabom18 april 2023 20:49
In Nederland kun je ook lid worden van bijvoorbeeld de KHN (horeca) en dan kun je voor nog geen 15,- in de maand hun streamingdienst afnemen en dan heb je niets met Buma/Stemra nodig. Je moet namelijk alleen Buma/Stemra zelf betalen als je muziek afspeelt waar zij de rechten voor verdedigen en waar op een andere manier de rechten nog niet voor zijn afgenomen.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 23 juli 2024 07:52]

taxstra @Groningerkoek19 april 2023 00:09
die 15/mnd is alleen rechtenvrije muziek. als je een beetje zoekt dan betaal je helemaal niks ipv EUR 15/mnd
Groningerkoek @taxstra19 april 2023 01:01
Dat klopt, maar als je variatie wilt dan heb je als ondernemer ook geen zin om zelf te downloaden en dan ook controleren of het echt rechtenvrij is.
jahruhn @Groningerkoek19 april 2023 11:03
Daar heb je Jamendo voor:

https://licensing.jamendo.com/en/royalty-free-music
Groningerkoek @jahruhn19 april 2023 13:24
Ook die kosten geld, ik reageerde op iemand die het over gratis had ;)
trisje @taxstra20 april 2023 10:32
Voor een restaurant of cafe is 15 euro pinuts cost. 30 euro of zelfs 60 euro ook. dus niemand gaat proberen dit gratis te doen. om een paar grijp stuivers uit te sparen en je zelf een hoop wek te bezorgen.
tomdabom @Groningerkoek18 april 2023 21:38
Oh, nice! Ben benieuwd of dat in Retail ook werkt. Ga het even uitzoeken. Thx!
jahruhn @Groningerkoek19 april 2023 23:48
jamendo is 5 euro per maand , en rechtenvrij :)
Svrooij86 @Falcon1018 april 2023 20:00
Geen idee hoe die boeven bende tegenwoordig heet. Bij mijn eenmanszaak destijds ook een “voorstel” gekregen over wat zij hadden bepaald dat ik moest gaan afdragen. Brief is doorgestuurd naar de prullenbak.

Ik kan me niet voorstellen dat ze geen truck hebben verzonnen om ook geld af te romen op “rechten vrije muziek”. Waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld als je dan een YouTube filmpje opneemt en deze muziek zit er per ongeluk in dat je dan niet meteen wordt geblokkeerd.
Zackito @Falcon1018 april 2023 22:44
Beetje offtopic, maar starbucks is veel te duur voor wat het is.

Starbucks overrated koffie. Ik neem het alleen in het buitenland (behalve italie) omdat de koffie in principe overal hetzelfde is(uitzondering dat sommige “barrista’s” de melk laten koken met het opschuimen).

Mcdonalds heeft overigens betere(mijn mening) en goedkopere koffie dan starbucks.
Fyrus @Zackito19 april 2023 01:44
Starbucks was ooit beter dan dat het nu is. Maar zo zijn al dat soort ketens de afgelopen jaren aardig achteruit gegaan.

De keuze bij McDonald’s is echter erg beperkt. Daarnaast krijg je, als je iets anders dan zwarte koffie wil drinken, houdbare melk in je koffie bij McDonald’s.
Zackito @Fyrus19 april 2023 12:51
Bij een McDonalds met McCafé heb je gewoon een "barrista" die jouw overheerlijke latte machiato, cappucino etc maakt. Keuze is er genoeg. Vroeger had je alleen zwarte koffie inderdaad.

Gezien de melkpakken die starbucks gebruikt zal dit ook gewoon houdbare melk zijn.
Alxndr @Falcon1019 april 2023 09:48
Het abonnement biedt daarnaast gelicentieerde... muziek..
Lijkt me dus afdekt? Ik bedoel, wat bieden ze anders behalve een digitale afstandsbediening?

En mensen gaan hier wel lekker los op Buma/Stemra, maar is dit club zoveel slechter voor muziekanten dan ieder willekeurig streamingplatform?
jongetje @Cergorach18 april 2023 20:16
Ik denk dat als je 30.000 vestigingen hebt je wel wat korting kunt krijgen en dus voordeliger bent dan een bedrijf met 1 vestiging
Renoir @Cergorach18 april 2023 20:20
Aaaaah verkeerd gelezen. Dat maakt wel verschil ja 🫣
JBVisual @Cergorach18 april 2023 20:27
Dit is juist zeer goedkoop, als je nagaat wat je normaal al moet afdragen als bedrijf om muziek te laten horen ben je vaak al aanzienlijk meer kwijt.
Om standaard radio of opgenomen muziek te laten horen ben je als winkel al snel €300 per maand kwijt aan Buma.

Bereken het zelf:
https://www.mijnlicentie.nl/

Dit kan je ontwijken door zelf rechtstreeks met rechthebbenden deals te maken, wat je op deze manier dus af kan vangen.

Zelfs als ze hier in Nederland €50 voor vragen ben je erg goedkoop uit. En dan krijg je als bedrijf ook nog eens remote toegang hiervoor. (Dit soort systemen kosten normaal ook een vermogen)

Dit is voor bedrijven die heel goedkoop.
nevyn67 @Cergorach18 april 2023 22:02
Wat dus echt schijntjes zijn voor bedrijven van die desbetreffende omvang
Cergorach @nevyn6719 april 2023 09:22
Ja en nee, het mag dan 'slechts' 1/2500e te zijn van hun omzet, het is verre van een 'schijntje'! Bedrijven van een dergelijke omvang zullen al moeilijk doen als ze enkele tienduizenden dollars meer moeten betalen voor een specifieke oplossing. Helemaal als het niet hun core business is, zoals hier het geval is. Is het waarschijnlijk te verantwoorden? Zeer waarschijnlijk, zullen ze het geld uitgeven alsof het een kopje koffie is van de Starbucks... Nope! ;)
sderooij @Renoir18 april 2023 19:48
Dan maar niet hopen dat die services er ooit uit liggen, dan geen muziek in geen enkele locatie :)
jongetje @sderooij18 april 2023 20:17
Tja, dat geldt natuurlijk voor alles. Als internet eruit ligt heb je ook geen muziek.
Fraaank @jongetje19 april 2023 07:07
FM werkt naar mij weten nog perfect.
jongetje @Fraaank19 april 2023 07:27
Daar gaat dit toch niet over? Sonos speakers ontvangen geen fm (of dab) signaal.

Daarbij moet je als je bedrijfsmatig fm/dab luistert ook kosten afdragen. Dus zomaar een radio in een winkel aanzetten mag in principe niet.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 23 juli 2024 07:52]

Cergorach @jongetje19 april 2023 09:27
Dat is dan omdat je heb gekozen voor een Sonos oplossing. Historisch gezien hadden winkels en horeca aangelegenheden hele dure bandjes die op repeat stonden... Zoiets is nog steeds te doen maar dan met een machine/server op locatie, dat zou zelfs een NUC kunnen zijn. RMM software er op en je heb ook remote beheer, het kan echter ook prima werken zonder internet verbinding. Is dat echter goedkoper in TCO? Geen idee! Een deel hiervan zal ook zijn, waar zijn je locaties, niet iedere locatie heeft een stabiele (of goedkope) internet verbinding met onbeperkte data...
digital-IMEI 18 april 2023 21:59
Interessant! Zeker zakelijk klinkt dit interessant.

De kosten lijken mij enkel voor de dienst van Sonos en niet voor de rechten. Wellicht is dat ook de reden waarom er nog geen lancering voor Europa is. Hoewel dat niet ongebruikelijk is.

Juist het afschermen van functionaliteit en het plannen van een muziek genre of playlist per dagdelen is geen out of the box functionaliteit.
Tuurlijk kun je dit ook zelf knutselen, echter uit ervaring kan ik zeggen dat medewerkers zelf ook nog wel eens willen meedenken met de muziek keuze, niet altijd met gewenste resultaten zullen we maar zeggen.

Een Bose pro installatie met een paar zones en bediening zal snel 250€ per speaker kosten. Als je moet kiezen tussen actieve speakers (en bijbehorende bekabeling) of Sonos speakers verwacht ik geen schokkende verschillen bij project prijzen.
Een bestaande installatie vervangen lijkt me dan minder interessant.

Ik denk dat dit afhankelijk van de installatie dit echt een interessante optie kan zijn. Al is het maar om de vernieuwing en concurrentie in de markt aan te jagen.

[Reactie gewijzigd door digital-IMEI op 23 juli 2024 07:52]

Roel1966 18 april 2023 22:59
Ik weet niet maar lijkt mij maar een dure aangelegenheid voor achtergrondmuziek via Sonos speakertjes als je ziet wat die dingen qua prijs zijn. Denk dat je uiteindelijk veel goedkoper uit bent met een normale installatie met gewoon van die plafonspeakers en dan b.v. 1 centrale pc.

Blijf gewoon dat hele Sonos gebeuren veel te duur vinden en je eigenlijk grotendeels voor de naam betaald. maar goed, Sonos gebruikers zullen mij wel af willen schieten. Ben zelf nu eenmaal een Hifi liefhebber en geen enkel Sonos speakertje op kan tegen een goede Hifi speaker.
Alxndr @Roel196619 april 2023 09:54
Voor prive gebruik heb je wel een punt, een dure hype, maar heb je wel eens gezien wat professionele spullen kosten? Het klinkt mij juist goedkoop, maar dat hangt er wel van af of de tegen edit: rechten voor de muziek hierbij in zitten, daar is hier nogal wat discussie over.

Een paar duizend euro aan speakers is volgens mij bijna niets vergeleken met wat een winkel of restaurant inrichting kost.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 07:52]

Roel1966 @Alxndr19 april 2023 18:18
Het klinkt mij juist goedkoop, maar dat hangt er wel van af of de tegen voor de muziek hierbij in zitten
In het artikel hierboven staat dat die 35 euro inclusief gelicentieerde muziek is, maar blijft natuurlijk wel de vraag hoe groot die muziekbibliotheek is van Sonos. Maar ik doel eigenlijk ook niet echt op het abonnement maar meer op de hardware van Sonos.
Een paar duizend euro aan speakers is volgens mij bijna niets vergeleken met wat een winkel of restaurant inrichting kost.
Het ligt natuurlijk aan het oppervlak van de ruimte en oke, in een kleinere winkel kan het misschien wel lonen als je b.v. dan maar een paar speakertjes nodig hebt. In een grotere winkel denk ik dat je uiteindeljik met een bekabeld systeem goedkoper uit bent. Die standaard plafondspeakers zijn helemaal niet zo duur omdat het verder ook niet veel voorstelt. Dat zijn vaak gewoon breedband speakers met een vrij laag vermogen en alleen een chassisdeel.

En tja de achterliggende hardware blijf je evenzogoed nodig hebben want je zal toch iets van een pc moeten gebruiken om de Sonos speakertjes aan te sturen en ook iets van een Sonos hub etc...

Ander punt is ook dat ik mij afvraag of Sonos ook plafondspeakers in het assortiment heeft want de gewone speakers lijkt mij niet slim die in een winkel te plaatsen.
kuurtjes 18 april 2023 19:55
Wat een dure bedoeling voor zo'n simpele Icecast (webradio) functionaliteit. 8)7
Tweakez @kuurtjes18 april 2023 20:02
Nou, als je er dus het recht bij krijgt om gelicentieerde muziem af te spelen. Dan is 35$ per maand per vestiging niet heel gek maar juist een spotprijsje.
kuurtjes @Tweakez18 april 2023 20:08
geselecteerd door Sonos
Gaat er natuurlijk hard van afhangen.
Groningerkoek @kuurtjes18 april 2023 20:45
Het alternatief is een veel duurdere licentie afnemen bij Ascap, BMI, GMR of een ander en dan zit je ook vast aan een beperkte selectie.

Ik zou mij eerder afvragen waarom je in vredesnaam Sonos speakers in je bedrijf zou plaatsen? Zelf vindt ik ze zeer slecht met een irritant geluid en mij ben je als klant dan ook kwijt als je als restauranthouder een stel van die Sonos speakers door je zaak plaatst.
icecreamfarmer @Groningerkoek18 april 2023 22:28
Dan ben jij nogal kleinzierig. Ze brengen beter geluid dan menig plafondsysteem dat nu gebruikt wordt. Plus in een restaurant hoort het achtergrond geluid te zijn en zou je het verschil in speakers sowieso niet moeten horen.
Groningerkoek @icecreamfarmer18 april 2023 23:06
Dan maar kleinzielig, maar hoewel we er in bijna alles technisch op vooruit zijn gegaan is de kwaliteit van muziekweergave in de gemiddelde huiskamer er alleen maar op achteruit gegaan de afgelopen decennia. Ik vindt het kwalitatief echt een gruwel en een vreselijk geluid in al die compacte trommeltjes e.d. die men tegenwoordig speakers noemt.
Fraaank @Groningerkoek19 april 2023 07:09
Vertel mensen dat je een audiofiel bent, zonder te zeggen dat je audiofiel bent.
SpazzII @Fraaank19 april 2023 14:27
Ik zou het woord audiosnob gebruiken. Het kan helaas al een paar jaar niet meer over speakers of geluid gaan zonder dat er iemand heel hard en met dramatische flair gaat roepen dat de geluidskwaliteit van Sonos volgens hen zo verschrikkelijk ondermaats is.
icecreamfarmer @Groningerkoek19 april 2023 08:01
Wie heeft het hier over de huiskamer?

Dan zou ik je nog enigszins kunnen begrijpen. Dan nog is het geluid veel beter dan de melkpakjes die in waren van 2000 t/'m 2015 of menig soundbar.
MacIsCool @Groningerkoek19 april 2023 08:13
Gemak misschien ? Ik ben bezig met het ( ICT ) inrichten van een showroom van 1000m2
6 Sonos1 strategisch geplaatst, Wifi in de lucht en iedereen is daar blij...
Antiloop @kuurtjes18 april 2023 20:44
het is natuurlijk wel iets meer dan dat.

hoe bedien jij de volume van je sonos van buiten je netwerk?
hoe schakel jij de muziek in op je sonos van buiten je netwerk?
en hoe doe je dat als ie tijdelijk wegvalt en dus niets meer afspeelt?

en wellicht nog wat met rechten gedoe wat hierboven nog genoemd wordt
kuurtjes @Antiloop18 april 2023 20:56
1. zo goed als nergens voor nodig, de mensen die de muziek horen zijn immers op lokatie. een belangrijke mededeling kan ook door de webradio host via het uitgezonden volume geregeld worden
2. icecast/shoutcast/ampache/etc etc
3. teamviewertje open. maar eigenlijk is een icecast stream zo simpel dat er duizenden oplossingen zijn. open het in eenders welk muziek programma en als de verbinding lukt speelt het gewoon af

rechten? 35 per maand per locatie, en dan weet je nog niet welke muziek ze gelicenseerd hebben. Bij sabam geldt het gewoon voor alle muziek, en dat komt een beetje duurder uit. en hier in Belgie gaan ze ook niet omheen sabam geraken en het goedkoper aanbieden.

[Reactie gewijzigd door kuurtjes op 23 juli 2024 07:52]

GeeBee 19 april 2023 06:40
Hallo ober, mag de muziek ietjes zachter?
- Nee sorry, het volume wordt op het hoofdkantoor ingesteld.
Kunt u dat dan even bellen?
- Nee sorry, dat zit 3 tijdzones verderop en dat is al dicht.

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