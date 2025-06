Sonos breidt Flex-speakerabonnement uit met vijf extra opties en verhoogt prijs

Sonos heeft speakerabonnement Flex opnieuw geïntroduceerd, waardoor klanten weer Sonos-speakers tegen een vaste maandprijs kunnen gebruiken. Het goedkoopste abonnement is vijf euro per maand duurder geworden en er zijn extra producten in het abonnement gekomen.

Net als de pilot die Sonos in het najaar van 2019 startte, is Flex een dienst die vooralsnog alleen in Nederland af te nemen is. De dienst bestond voorheen uit drie abonnementen, waarvan er één overblijft. Dit heet nu het 2 kamers Essential-abonnement en kost vijf euro per maand meer dan voorheen. Het abonnement bevat ook nieuwe producten zoals de Era 100-speakers, die het bedrijf in maart aankondigde.

Flex is na drie maanden maandelijks opzegbaar, na vier maanden kunnen klanten het abonnement eenmaal per jaar aanpassen om bijvoorbeeld andere speakers toe te voegen. Daarnaast bevat de dienst het Sonos Radio HD-abonnement met reclamevrije muziek en lossless audio. Abonnees krijgen een nieuwe speaker als deze onopzettelijk defect raakt.

Gebruikers kunnen refurbished producten krijgen, die Sonos naar eigen zeggen uitgebreid test. Sonos zegt het abonnement naar meer markten te willen brengen, maar geeft hier geen details over. Het bedrijf benadrukt eigenaar te blijven van de speakers; het is dus geen koop op afbetaling.

Naam abonnement Producten Maandbedrag Adviesprijs van producten 2 kamers Essential 2x One 19,95 euro 458 euro 2 kamers Plus 2x Era 100 24,95 euro 558 euro 2 kamers Pro Era 100 + Move 34,95 euro 728 euro 2 kamers Premium 2x Five 49,95 euro 1298 euro Surround Sound Essential Ray + 2x One SL 29,95 euro 697 euro Surround Sound Plus Ray + 2x Era 100 34,95 euro 857 euro Surround Sound Pro Beam + Sub Mini + 2x Era 100 59,95 euro 1606 euro Surround Sound Premium Arc + Sub + 2x Era 100 99,95 euro 2456 euro

De Sonos-producten in het Flex-abonnement. Van links naar rechts: One, One SL, Era 100, Move, Five, Ray, Beam, Sub Mini, Arc en Sub.