FCC-keuring toont Sonos Sub Mini-subwoofer met rond ontwerp

De onaangekondigde Sonos Sub Mini is verschenen bij de Amerikaanse keuringsinstantie FCC. Daarmee lijken eerdere geruchten over de kleine subwoofer bevestigd te worden. Het is nog niet bekend wanneer de subwoofer uitkomt of wat deze gaat kosten.

De FCC heeft keuringsdocumenten van de Sonos Sub Mini onlangs vrijgegeven, schrijven Reddit-gebruikers en Protocol-journalist Janko Roettgers op Twitter. De keuring bevestigt dat de kleinere subwoofer een cilindrisch ontwerp krijgt, wat al werd verwacht. Aan de onderkant zit onder meer een ethernetaansluiting. De documenten vermelden daarnaast de komst van een zwarte en een witte variant. De FCC heeft de subwoofer getest in een opstelling waarbij deze werd aangesloten op een Sonos Beam-soundbar.

Momenteel verkoopt Sonos een subwoofer, de Sub Gen 3, tegen een adviesprijs van 849 euro. De Sub Mini krijgt een kleiner ontwerp en vermoedelijk ook een lagere prijs. The Verge deelde eerder al renders van de Sonos Sub Mini, waaruit blijkt dat die een verticale uitsnede in het midden krijgt, net als de Sub Gen 3. De Sub Mini werd eerder ook al vermeld in de app van Sonos.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe subwoofer verschijnt, maar naar verwachting gebeurt dat dit jaar nog. Sonos-ceo Patrick Spence zei onlangs dat het bedrijf in boekjaar 2022 'nieuwe producten in bestaande categorieën' introduceert, waar de Sub Mini onder zou kunnen vallen. Het fiscale boekjaar 2022 van Sonos loopt tot en met september. The Verge merkt op dat de Sonos Roam-speaker ongeveer een maand voor release door de FCC werd gekeurd. Bij de Sonos Ray-soundbar gebeurde dat ongeveer twee maanden voordat die uitkwam.