Sonos stopt ondersteuning diverse producten vanaf mei

Vanaf mei 2020 krijgt een deel van de eerste generatie Sonos-producten geen software-updates en nieuwe functies meer. Volgens Sonos kunnen klanten de apparaten wel blijven gebruiken maar het bedrijf biedt ook de optie deze in te leveren en een nieuw product met korting te kopen.

De producten waarvan de ondersteuning stopt zijn de originele Zone Players, de Connect en Connect:Amp, de eerste generatie Play:5, de CR200 en de Bridge. De betreffende producten zijn geïntroduceerd tussen 2006 en 2009 en behoren tot de eerste generatie van Sonos-producten. Van alle producten die het bedrijf tot op heden heeft verkocht, is op dit moment nog 92 procent in gebruik.

Deze zijn ook na mei 2020 nog gewoon te gebruiken, al geeft Sonos aan dat de toegang tot services en de algehele functionaliteit van het Sonos-systeem beperkt kan worden, naarmate streamingdiensten, spraakassistenten en andere partners hun technologie en diensten verder ontwikkelen. Als reden voor de aflopende ondersteuning geeft Sonos aan dat het geheugen en de processorkracht niet meer toereikend zijn, wat een soepele werking van het geluidssysteem in de weg kan gaan staan.

De fabrikant geeft gebruikers twee opties. De eerste optie is om alsnog de producten te blijven gebruiken, zonder nog software-updates en nieuwe functies te ontvangen. Aangezien Sonos-producten fungeren als één systeem, zullen nieuwe producten in hetzelfde netwerk ook geen updates meer ontvangen. Wel kunnen de oude producten apart van de nieuwe producten gebruikt worden, zodat het courante Sonos-systeem wel gewoon up-to-date blijft.

Als tweede optie is het mogelijk om de oude producten in te leveren en 30 procent korting te krijgen op één nieuw Sonos-product. Wanneer een gebruiker voor deze optie kiest, moet de gebruikers die in de recyclemodus zetten. Daarbij wordt persoonlijke data verwijderd en is het niet meer mogelijk het product te gebruiken. Sonos wil hiermee voorkomen dat oude producten alsnog doorverkocht worden. Daarop kwam veel kritiek, omdat winkels die de speakers innemen, ze niet kunnen doorverkopen, ondanks dat er geen hardwarematige defecten zijn. Gebruikers kunnen ze dan wel opsturen naar Sonos, maar krijgen er behalve de korting niets voor.