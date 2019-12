Sonos laat gebruikers speakers onklaar maken voor korting omdat ze oud zijn

Sonos vindt dat meer dan tien jaar oude speakers te oud zijn en dat eigenaren ze daarom niet moeten doorverkopen. Dat zegt het bedrijf in reactie op ophef over zijn korting voor gebruikers die oude speakers bewust onklaar maken om doorverkopen te voorkomen.

Het gaat daarbij om speakers die meer dan tien jaar geleden op de markt kwamen, claimt Sonos tegenover The Verge. Sonos heeft de 'Recycle Mode' gemaakt, waarbij klanten korting krijgen als ze speakers in die modus zetten. Die modus maakt speakers onklaar en daarna is het niet mogelijk de speakers weer werkend te krijgen.

Sonos redeneert dat de speakers zo oud zijn dat ze niet alle Sonos-functies meer zullen ondersteunen in de toekomst. "De realiteit is dat deze speakers niet de processorkracht en geheugen hebben om moderne Sonos-ervaringen te ondersteunen. We hadden het gevoel dat het de meest verantwoordelijke keuze was om deze oude speakers niet meer te laten doorverkopen aan mensen die wellicht niet weten dat het meer dan tien jaar oude producten zijn, en daardoor misschien niet de Sonos-ervaring kunnen leveren die wordt verwacht."

Het bedrijf kreeg afgelopen dagen kritiek vanwege de korting voor gebruikers die oude speakers in 'Recycle Mode' zetten. Winkels die de speakers innemen, kunnen ze niet doorverkopen, ondanks dat er geen hardwarematige defecten zijn.