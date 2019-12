Facebook krijgt boete van 1,5 miljoen euro voor Cambridge Analytica-schandaal

Facebook heeft in Brazilië een boete gekregen van 1,5 miljoen euro voor het Cambridge Analytica-schandaal. De apps van het controversiële databedrijf hebben de data van ruim 443.000 Brazilianen onrechtmatig verwerkt.

Het gaat om een boete van 6,6 miljoen real, omgerekend zo'n 1,46 miljoen euro. Die werd uitgedeeld door het Ministerie van Justitie, na een onderzoek van het Departement van Consumentenrechten en -Bescherming. De boete komt naar aanleiding van het Cambridge Analytica-schandaal. In april 2018 werd bekend dat ook Braziliaanse burgers daardoor waren getroffen. Het zou gaan om ongeveer 443.000 Brazilianen. Een exact getal wordt niet genoemd.

Cambridge Analytica was een databedrijf dat gegevens van Facebook-gebruikers verzamelde door apps via het platform aan te bieden. Dat gebeurde in Brazilië met name via een app genaamd thisisyourdigitallife. Met die app konden gebruikers via een quiz een persoonlijkheidstest doen. De app verzamelde niet alleen data van de gebruiker zelf, maar ook van diens vrienden. Die hadden daarvoor geen toestemming gegeven. De data werd later onder andere gebruikt in verkiezingscampagnes. De aanklagers zeggen dat het toestemmingsmodel van Facebook en de app niet deugde. Omdat data standaard werden gedeeld met de appmakers zouden bedrijven veel voorzichter moeten zijn met het aanbieden van zulke apps. Daarom is nu Facebook aangeklaagd in plaats van de appmaker, zegt het ministerie.

Facebook heeft tien dagen om bezwaar aan te tekenen tegen de boete. Het bedrijf heeft nog niet gezegd of het dat gaat doen. Het bedrijf behaalde in de eerste drie kwartalen van 2019 een omzet van 44,2 miljard euro.