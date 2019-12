Huawei heeft afgelopen jaar 240 miljoen smartphones geleverd

Huawei zegt dat het in 2019 wereldwijd 240 miljoen smartphones heeft geleverd. Dat zijn er 40 miljoen meer dan een jaar eerder. Het bedrijf verwacht dat de jaaromzet uitkomt op 850 miljard Chinese yuan, omgerekend zo'n 109 miljard euro.

Huawei noemt de cijfers in een eindejaarsbericht aan zijn medewerkers. Ondanks dat de Chinese fabrikant het afgelopen jaar verstrikt raakte in een politieke strijd en daardoor geen nieuwe smartphones met Google-diensten meer kan maken, waren de cijfers beter dan die van vorig jaar. De jaaromzet is zo'n 18 procent hoger dan in 2018, maar lager dan wat Huawei aanvankelijk had verwacht.

Het bedrijf benadrukt dat het volgend jaar niet zo snel zal groeien als in de eerste helft van dit jaar. Dat komt omdat Huawei nog altijd op de Entity List staat, waardoor Amerikaanse bedrijven niet zomaar handel mogen bedrijven met de Chinese fabrikant. Huawei spreekt over 'externe omstandigheden' die gecompliceerder zijn dan ooit en stelt dat de Amerikaanse regering doorgaat met het 'onderdrukken van de ontwikkeling van leidende technologie'. Huawei noemt 'overleven' zijn hoogste prioriteit.

Het is niet duidelijk in welke werelddelen Huawei meer of minder smartphones heeft geleverd. De fabrikant maakt daarover geen details bekend. Het meest recente topmodel van de fabrikant, de Mate 30, is in Europa maar beperkt uitgekomen vanwege het gebrek aan Google-diensten.

Huawei noemt de verdere ontwikkeling van zijn Huawei Mobile Services als belangrijkste speerpunt om smartphones te kunnen verkopen buiten China. Het bedrijf wil in 2020 'all out' gaan om het HMS-ecosysteem uit te breiden. Dit jaar maakte de fabrikant al bekend te werken aan een eigen kaartendienst.