IDC: top vijf smartphonemakers heeft meer dan 70 procent markt in handen

De top vijf van smartphonemakers heeft meer dan 70 procent van de markt in handen. Dat zegt marktonderzoeker IDC. Het is volgens de marktonderzoeker voor het eerst dat vijf fabrikanten samen zoveel marktaandeel hebben.

Het aandeel van alle andere smartphonemakers buiten de top vijf daalde van 34 naar 28 procent in een jaar tijd, zegt IDC. Alle fabrikanten buiten de top vijf leverden in het zomerkwartaal ongeveer 103 miljoen smartphones, zo schat IDC in. Daaronder zijn fabrikanten als Sony, LG, Lenovo-Motorola, BlackBerry, HTC en Google. De top vijf bestaat uit Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi en Oppo.

Van de top vijf kende Huawei de grootste groei. Volgens IDC kwam dat vooral doordat de fabrikant meer exemplaren maakt van modellen die vlak voor het begin van het handelsverbod in mei uitkwamen. Daarnaast heeft het een truc gevonden om oude telefoons als nieuwe modellen uit te brengen in Europa, met onder meer nieuwe ontwerpen en camera's. Bovendien heeft het zich meer gericht op de Chinese markt, waar het door goede relaties met retailers grote groei kende. Samsungs leveringen groeiden ook, vooral door de Galaxy Note 10 en een stijging van de verkoop van Galaxy A-telefoons.