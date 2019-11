Homeland Security heeft biometrische data van 259 miljoen mensen

Het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft in zijn Ident-database biometrische gegevens van meer dan 259 miljoen unieke identiteiten. Het departement gaat zijn database verplaatsen naar Amazon Web Services.

Het aantal unieke identiteiten in de database van het Department of Homeland Security is gestegen van 220 miljoen in 2016 tot meer dan 259 miljoen in 2019. In 2010 ging het nog om 120 miljoen identiteiten. Het gaat om de Ident-database met afbeeldingen en biometrische gegevens die personen bijvoorbeeld af moeten geven als ze de Verenigde Staten willen betreden. DHS deelt deze gegevens met andere Amerikaanse overheidsorganisaties en buitenlandse overheden, beschrijft Quartz. Volgens de site gaat het om de op een na grootste biometrische database, na het Indiase Aadhaar.

In de presentatie van het Office of Procurement Operations staat verder dat DHS verwacht dat het aantal transacties op basis van de gegevens voor met name gezichtsherkenning flink gaat toenemen in de periode tot 2022. In mindere mate geldt dit ook voor irisherkenning. Transacties betreffen toevoegingen, opvragen en responses op basis van de Ident-database. Het systeem handelt honderden miljoenen transacties per jaar af.

DHS is bezig om te migreren van Ident, de database die het halverwege jaren negentig startte. De database verplaatst naar HART, wat staat voor Homeland Advanced Recognition Technology. Het departement maakt gebruik van Amazon Web Services en breidt de databank uit met stemdata, dna-profielen, gegevens over littekens en tatoeages, relaties tussen personen en 'andere biometrische modaliteiten'. Dankzij de migratie kan DHS gebruik gaan maken van biometrische matchingcapaciteiten van cloudcomputing en innovaties op het gebied van gezichtsherkenning. Onder andere de privacyorganisatie EFF waarschuwde voor de risico's voor privacy van de plannen.