Amerikaanse overheid waarschuwt voor veiligheidsrisico's Chinese drones

Het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid waarschuwt voor Chinese drones die mogelijk gevoelige data naar hun thuisland sturen. Drones zijn 'een potentieel risico' voor organisaties, waarschuwt de overheid.

Dat meldt CNN, dat de waarschuwing van Homeland Security heeft ingezien. In de waarschuwing staan geen specifieke dronefabrikanten genoemd, maar het nieuwsmedium merkt op dat bijna 80 procent van alle Amerikaanse drones van het Chinese DJI afkomstig zijn.

De waarschuwing komt specifiek van het Cybersecurity and Infrastructure Agency, een onderdeel van Homeland Security. In de waarschuwing staat dat 'de Amerikaanse overheid ernstige zorgen heeft over iedere technologie die Amerikaanse data in handen van een autoritaire staat brengt, en waarmee inlichtingendiensten misbruik van die data kunnen maken.' In de waarschuwing wordt gesproken over drones, ofwel unmanned aircraft systems, en over de 'potentieel gevoelige data over hun activiteiten en de personen die ze besturen.'

Het is niet de eerste keer dat de VS waarschuwt voor de gevaren van drones voor de veiligheid. In 2017 verbood het leger het gebruik van DJI-drones omdat die informatie naar China konden doorspelen over Amerikaanse infrastructuur. DJI is het oneens met de beschuldigingen. Het bedrijf zegt tegen CNN dat klanten 'volledige controle hebben over hoe hun data wordt opgeslagen en verzonden.'