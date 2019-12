DJI dient patent in voor rover met camera

DJI heeft een patentaanvraag ingediend voor wat lijkt op een rover met een camera erop. Het rijdende apparaat heeft vier grote wielen, en bovenop zit een gimbal die een camera stabiliseert. Het is niet duidelijk of het apparaat ook echt bedoeld is voor productie en wanneer die uit komt.

Het patent voor de rover is ingediend in DJI's thuisland China. Het werd voor het eerst gespot door DroneDJ, al linkt de site niet naar het patent zelf. De rover is een autootje met vier grote wielen die volgens DroneDJ 360 graden kunnen draaien. De wielen staan los van de camerasectie van de rover door middel van mechanische armen die alle kanten op kunnen bewegen. De camera rust daar vervolgens op via een platform, zodat de rover de camera stabiel kan houden. Volgens DroneDJ kan de camera in hoogte versteld worden. Het zou gaan om een Zenmuse-camera, die verwisselbaar is met de camera's uit andere drones van DJI. De accu in de rover zou dezelfde zijn als die van DJI's Matrice-drones.

Naast de rover spotte DroneDJ ook een patent voor een nieuwe omhulde cameragimbal die lijkt op een kleinere versie van de Ronin 2. Ook daarbij zou het gaan om een Zenmuse-camera, die verwisselbaar lijkt te zijn. Op de hendels op de zijkant zitten knoppen en wieltjes waarmee de camera verder bediend kan worden. Het is nog niet bekend of de rover en de nieuwe gimbal daadwerkelijk in productie zijn, en wanneer die voor welke prijs zouden verschijnen.