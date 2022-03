DJI laat Mavic Air 2-drones tot vier keer digitaal inzoomen na update

DJI heeft een update voor de Mavic Air 2-drone uitgebracht, waarmee het voor gebruikers mogelijk wordt om vier keer digitaal in te zoomen wanneer er opgenomen wordt in 1080p met 60fps. Bij het filmen in 4k met 30fps is twee keer digitale zoom mogelijk.

Twee keer digitaal zoomen kan ook met 60fps, al is de resolutie dan beperkt tot 2,7k, meldt DJI in de releasenotes. Gebruikers kunnen de Fn-knop op de afstandsbediening gebruiken om het inzoomen geleidelijk te laten verlopen. De update heeft versienummer V01.00.0340 en laat gebruikers ook de timelapsefunctie Hyperlapse met 4k-beelden gebruiken. Eerder werkte Hyperlapse alleen met 8k. Gebruikers kunnen het opnemen van een Hyperlapse nu ook pauzeren en kunnen tot 45 routepunten aangeven voor de timelapse.

De update voegt meer nieuwe functies toe, zoals Obstacle Avoidance. Hiermee kunnen gebruikers aangeven wat de drone moet doen als deze een obstakel tegenkomt. De Mavic Air 2 kan zo'n obstakel ontwijken, remmen tot het in de buurt komt, of juist de objectdetectiesensoren uitschakelen. De drone heeft op de voor-, achter- en onderkant dergelijke sensoren. DJI laat gebruikers met de update ook het zijwaarts vliegen uitschakelen.

DJI heeft ook verbeteringen doorgevoerd bij de fpv-modus, de Sports Mode en ActiveTrack. Deze laatste functie moet nu voertuigen op lage hoogte beter kunnen volgen. De update is te installeren via de DJI Fly-app of de DJI Assistant 2-pc-programma. Tweakers publiceerde eerder een review van de DJI Mavic Air 2.