Testproject in Zanzibar zet sproeidrones in bij bestrijding van malaria

In Zanzibar, een eiland aan de oostkust van Afrika, is een pilotproject gestart waarbij sproei-drones worden ingezet om malaria te bestrijden. Volgens de initiatiefnemers kunnen drones een belangrijk wapen zijn in de strijd tegen de ziekte, die jaarlijks ruim 450.000 doden veroorzaakt.

Voor het pilotproject in Zanzibar werkt een team van entomologen, experts op het gebied van insecten, samen met dronefabrikant DJI. Een MG1-S Agras-drone werd aangepast om door muggen geteisterde rijstvelden te besproeien met het niet-giftige en biologisch afbreekbare Aquatain AMF, een vloeistof op basis van siliconen.

De vloeistof wordt gedropt boven het stilstaande water van de rijstvelden, de broedplaats van muggen, waarna er een flinterdun laagje op het wateroppervlak komt te liggen. Hierdoor kunnen de larven van de mug geen adem meer halen aan het wateroppervlak, waardoor ze verdrinken en sterven.

De onderzoekers willen met het project aantonen dat drones een efficiënt wapen kunnen zijn in de strijd tegen malaria, de ziekte die jaarlijks meer dan 200 miljoen mensen treft en honderdduizenden levens eist. Zowel voor, tijdens als na de besproeiing wordt gemeten wat het effect is op de muggenpopulatie en wat de impact van sproeidrones kan zijn op de irrigatiesystemen van de grotere rijstvelden die in heel Afrika te vinden zijn.

Volgens dr. Bart Knols, de wetenschapper die leiding geeft aan het project, zijn sproeidrones essentieel om grote rijstvelden effectief te behandelen tegen de malariamug: "De velden met de hand besproeien is veel te tijdrovend. Het inzetten van helikopters is dan weer te duur en simpelweg niet realistisch". Door de aanpak van het malariaprobleem zullen niet alleen minder mensen het slachtoffer worden van de ziekte, maar zullen er volgens de onderzoekers ook grotere oogsten ontstaan, wat in Afrika voor nieuwe economische perspectieven kan zorgen.

Na het pilootproject zullen de onderzoekers hun bevindingen publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.