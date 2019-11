Kandao introduceert compacte 360-gradencamera met 8k-resolutie voor 631 euro

Kandao heeft de QooCam 8K aangekondigd. De 360-gradencamera heeft twee 1/1,7"-sensoren die 8k-video's kan opnemen op 30 beelden per seconde. Ook kan de camera 4k-video's opnemen met 120fps. De QooCam 8K komt in december uit voor 631 euro.

De QooCam 8K bevat twee cmos-sensoren, die ieder een maximale resolutie van 3840x3840 pixels hebben. Hierdoor hebben de uiteindelijke video's een resolutie van maximaal 7680x3840 pixels met 30 beelden per seconde. Wanneer de resolutie wordt verlaagd naar 3840x1920, kan de framerate toenemen naar 120fps. De camera kan daarnaast video's opnemen met 10-bit-kleuren, waar de meeste 360-gradencamera's 8-bit-opnames maken. Het is onduidelijk hoe groot de bestanden worden op 8k-resolutie. De camera ondersteunt wel de hevc-encoder. Deze is relatief efficiënt op het gebied van bestandsgrootte. Ook wordt de h264-encoder ondersteund.

De twee 20-megapixelsensoren hebben een grootte van 1/1,7", wat relatief groot is voor een 360-gradencamera. Veel andere camera's in hetzelfde prijssegment bevatten een kleinere 1/2,3" sensor. De Ricoh Theta Z1 bevat wel een grotere sensor van 1", maar deze kost 999 euro en kan enkel 4k-video's opnemen met 30fps. Er bestaan bovendien al 360-gradencamera's met 8k-resolutie, waaronder bijvoorbeeld de Insta360 Pro. Deze camera kost echter 3449 euro, en is relatief groot in vergelijking met de QooCam 8K.

De 360-gradencamera kan ook foto's maken met een resolutie van 7680x3840. Deze worden omgezet naar 12-bit-dng-bestanden. Ook is er volgens Kandao een 'realtime raw+'-optie met 16-bit-dng als output. De camera bevat 64GB aan interne opslagcapaciteit, en ondersteunt een enkele micro-sd-kaart van maximaal 256GB. De camera heeft een accucapaciteit van 3600mAh met ondersteuning voor een snellaadtechniek via usb-c. De camera kan ook worden opgeladen tijdens het filmen. De QooCam 8K heeft een 2,4"-touchscreen van onbekende resolutie, een ingebouwde speaker en een 3,5mm-jack voor externe microfoons.

De QooCam 8K heeft een adviesprijs van 631 euro. Momenteel is de camera tijdens zijn pre-order-periode verkrijgbaar voor 599 euro. Deze periode loopt tot 11 december.