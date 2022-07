Insta360 brengt 360-gradencamera met twee 1"-sensors uit voor 940 euro

Insta360 brengt de ONE RS 1-inch 360 Edition uit. Dat is een 360-gradencamera die gebruikmaakt van twee 1"-sensors en daarmee 6k-video's en 21-megapixelfoto's kan maken. Het is ook mogelijk om een bestaande Insta360 ONE RS te upgraden met de 1"-camera's.

Insta360 ONE RS 1-inch Edition

De twee sensors en 6,5mm-f/2,2-lenzen zijn goed voor filmpjes met een resolutie van 5888x2944 pixels bij een framerate van 30fps. Ook kan er gekozen worden voor 6144x3072 pixels met 25 of 24fps. De hoogst mogelijke framerate is 50fps, bij een resolutie van 3040x1520 pixels. Video's hebben een bitrate van maximaal 120Mbit/s. 360-gradenfoto's hebben een resolutie van maximaal 6528x3264 pixels.

Insta360 brengt de nieuwe 360-gradencamera uit als complete bundel, of als upgrade voor de ONE RS. Dat is het modulaire actiecameraplatform van de fabrikant, waar verschillende modules op gezet kunnen worden. De complete camera kost 940 euro en de upgrade voor de ONE RS kost 770 euro. Die upgrade voegt ook een grotere accu toe en een bracket om alle onderdelen te bevestigen.