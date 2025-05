Insta360 brengt smartphonegimbal met AI-tracking en ingebouwde selfiestick uit

Insta360 brengt een gimbal uit die gebruikmaakt van AI om objecten en mensen te volgen. De gimbal heet Insta360 Flow en heeft een ingebouwde selfiestick en tripod. Het apparaat is per direct beschikbaar voor 169 euro.

De Insta360 Flow is bedoeld om een smartphone aan te bevestigen. Deze wordt vervolgens mechanisch gestabiliseerd op drie assen voor vloeiendere video-opnames. De gimbal heeft daarnaast een ingebouwde selfiestick en een uitklapbaar statief. Wanneer de selfiestick helemaal is uitgeschoven, is het apparaat 215mm lang. Volgens Insta360 heeft het apparaat een accuduur tot twaalf uur. Voor verbinding met een smartphone maakt de Flow gebruik van Bluetooth 5.0. Ook is de Flow via een USB-C-aansluiting te gebruiken als powerbank.

Het apparaat van Insta360 maakt naar eigen zeggen gebruik van AI die het bedrijf 'Deep Track 3.0' noemt. Dat zou ervoor moeten zorgen dat onderwerpen in real time beter worden gevolgd door de gimbal. Ook kadert het apparaat hierdoor automatisch foto's. De AI zou personen en objecten kunnen blijven volgen, ook als deze tijdelijk niet in beeld zijn. De Flow herkent daarnaast handgebaren. Op die manier is het apparaat op een afstand te bedienen.

De Flow kan overweg met smartphones die tussen de 6,9 en 10mm dik zijn, een maximale breedte van 64 tot 84mm hebben met een gewicht van 130 tot 300 gram. Het apparaat is beschikbaar in twee kleuren en is per direct te koop voor 169 euro.