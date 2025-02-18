DJI kondigt Osmo Mobile 7- en 7P-smartphonegimbals aan

DJI heeft twee nieuwe smartphonegimbals onthuld: de Osmo Mobile 7 en de Osmo Mobile 7P. Beide gimbals hebben een ingebouwd statief en, net als de Osmo Mobile 6, een schermpje. De Mobile 7 heeft een adviesprijs van 99 euro en de 7P is verkrijgbaar vanaf 159 euro.

Het prijsverschil tussen de gimbals zit in de extra features die de 7P biedt. Zo kan de stang van de 7P worden verlengd en wordt de gimbal geleverd met een 'Multifunctional Module', dat een camera, een lampje en een microfoon bevat, meldt DJI. Het apparaatje is los verkrijgbaar voor 49 euro en kan ook worden gebruikt in combinatie met de Osmo Mobile 7.

De Multifunctional Module maakt gebruik van AI om handgebaren te herkennen. Met die handgebaren kan de gebruiker onder meer aangeven dat de camera hem moet volgen, maar kan met de gebaren het filmen ook starten of pauzeren. Verder is de Mimo-app niet nodig om de Multifunctional Module te kunnen gebruiken, omdat deze volgens DJI werkt met de native camera-app op Android en iOS.

Verder hebben de gimbals een schermpje dat het accupercentage van de telefoon weergeeft en gaan ze automatisch aan als de gebruiker ze uitklapt. De Osmo Mobile 6 heeft deze features ook. De accu's van de Mobile 7 en Mobile 7P gaan volgens DJI tien uur mee. Daarnaast kunnen de gimbals worden gebruikt om de smartphone op te laden via een USB-C-kabel.