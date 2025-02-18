DJI kondigt Osmo Mobile 7- en 7P-smartphonegimbals aan

DJI heeft twee nieuwe smartphonegimbals onthuld: de Osmo Mobile 7 en de Osmo Mobile 7P. Beide gimbals hebben een ingebouwd statief en, net als de Osmo Mobile 6, een schermpje. De Mobile 7 heeft een adviesprijs van 99 euro en de 7P is verkrijgbaar vanaf 159 euro.

Het prijsverschil tussen de gimbals zit in de extra features die de 7P biedt. Zo kan de stang van de 7P worden verlengd en wordt de gimbal geleverd met een 'Multifunctional Module', dat een camera, een lampje en een microfoon bevat, meldt DJI. Het apparaatje is los verkrijgbaar voor 49 euro en kan ook worden gebruikt in combinatie met de Osmo Mobile 7.

De Multifunctional Module maakt gebruik van AI om handgebaren te herkennen. Met die handgebaren kan de gebruiker onder meer aangeven dat de camera hem moet volgen, maar kan met de gebaren het filmen ook starten of pauzeren. Verder is de Mimo-app niet nodig om de Multifunctional Module te kunnen gebruiken, omdat deze volgens DJI werkt met de native camera-app op Android en iOS.

Verder hebben de gimbals een schermpje dat het accupercentage van de telefoon weergeeft en gaan ze automatisch aan als de gebruiker ze uitklapt. De Osmo Mobile 6 heeft deze features ook. De accu's van de Mobile 7 en Mobile 7P gaan volgens DJI tien uur mee. Daarnaast kunnen de gimbals worden gebruikt om de smartphone op te laden via een USB-C-kabel.

DJI Osmo Mobile 7 en 7PDJI Osmo Mobile 7 en 7PDJI Osmo Mobile 7 en 7PDJI Osmo Mobile 7 en 7PDJI Osmo Mobile 7 en 7PDJI Osmo Mobile 7 en 7P

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 18-02-2025 17:09 20

18-02-2025 • 17:09

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Reacties (20)

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nokie 18 februari 2025 17:16
Lijkt heel hard op de Insta360 flow 2 pro die ik hier laatst heb gehaald. Klein voordeel van de Insta360 (wat ik niet zie bij DJI) voor iPhone gebruikers is de integratie met andere Apple apps via DockKit. Daarmee werkt de gimbal ook gewoon netjes met de standaard apps of bijvoorbeeld Final Cut Camera, etc.

Verder denk ik dat beide heel gelijkaardige functies hebben, eigenlijk zou ik beide moeten halen om ze te vergelijken :)
4POX 18 februari 2025 17:29
Ik heb net een review video op Youtube gezien.

10 uren batterij duur. Een ingebouwde telescoop en een ingebouwde statief. In dezelfde houder als de osmo 6.

Hoe groot is die batterij en hoe heeft DJI alles zo mooi in de behuizing gekregen. Een standaard 18650 lijkt niet te passen. Ik kan niet wachten op de eerste teardowns.
Cheesy 18 februari 2025 18:35
Ik verwonderde mij al waarom in 2020, 2021 en 2022 respectievelijk de OM4, OM5 en OM6 geïntroduceerd waren en het nu zo lang “stil” bleef. Heb net gisteren de OM6 gekocht.
bauke1984 @Cheesy18 februari 2025 18:47
Heb de OM3 en het hoofddoel stabiel filmen doet ie nog steeds goed maar die extra functies maken het wel steeds aantrekkelijker om over te stappen. Goede audio is namelijk een categorie apart die ze proberen toe te voegen en vraag mij dan af wat het resultaat daarvan zal zijn. (Even later..) Nou die microfoon module is best ok als je Bright video ziet en hoort https://youtube.com/shorts/2WqvH8pH1Js?si=92IGr81ZuKW9cqSQ

[Reactie gewijzigd door bauke1984 op 19 februari 2025 09:08]

Greetoz @Cheesy18 februari 2025 21:01
De aankondiging stond er al een tijdje..
Dark Angel 58 18 februari 2025 19:46
Geen ondersteuning voor externe usb-c ssd drives? Die aan mobiele toestellen hangen?

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 18 februari 2025 19:47]

Prozpect @Dark Angel 5818 februari 2025 21:26
Waarom zou je dat willen? Op de telefoon is toch prima?
Dark Angel 58 @Prozpect18 februari 2025 23:07
Niet als je 4k 60fps prores 444hq wilt opnenen :')
Prozpect @Dark Angel 5818 februari 2025 23:25
Stel dat je dat echt zou willen, dan is 1TB op je telefoon alsnog voldoende toch?
Dark Angel 58 @Prozpect19 februari 2025 04:00
Je weet dat het niet kan… voor boven 4K en 60 fps en hoge kwaliteit heb je external ssd drive nodig en het is bevestigd door Apple.

apple support https://support.apple.com/en-us/109041
Universal Creations
@Dark Angel 5819 februari 2025 00:02
Die heeft Lexar voor je op de markt gebracht: https://americas.lexar.co...go-portable-ssd-with-hub/
NoTimeRemains 18 februari 2025 20:01
ik zou zo'n ding toch wel eens een weekje of wat willen proberen (huren ofzo) want ik kan er wel halve use casejes voor verzinnen maar ik weet nog niet of het echt wat voor mij is. Ook door een paar reviews gescrolled en het ziet er allemaal wel goed uit.
RoelandD @NoTimeRemains19 februari 2025 08:42
Kamera Express verhuurt de OM5.. Minder features natuurlijk, maar je kunt wel proberen of een phone-gimbal bruikbaar is voor je.
NoTimeRemains @RoelandD19 februari 2025 09:13
oh! nice to know bedankt!!!
Roel1966 18 februari 2025 21:46
Denk dat dit voor de gewone doorsnee smartphonegebruiker niet zo heel interessant is voor die misschien paar keer dat je eens een video opneemt met de smartphone. Voor die paar keer zijn er wel goedkopere alternatieven te krijgen op Amazon b.v. Daarentegen zijn deze gimbals wel dan weer ideaal voor de b-loggers op Youtube. En ja voor wat ik zo zien kan qua drones maakt DJI goed spul en je ook meer en meer v-loggers van GoPro naar DJI ziet switchen.
kayodv 19 februari 2025 03:55
Mooie update, helaas geen verbetering in the range of motion. Een timelapse die meer omhoog of omlaag is gericht gaat dus niet. Of als je tijdens het lopen iets te veel je arm naar voren of achter buigt, de camera vervolgens niet meer recht naar voren blijft kijken maar iets naar beneden of boven. Hohen iSteady V3 is beter is dat opzicht, maar de tracking van DJI lijkt wel soepeler. Iets om rekening mee te houden/testen.

Ik wist nog niet van het bestaan van de Flow 2 Pro maar die ziet er nog wel meer belovend uit dan deze nieuwe DJI
cupra4 19 februari 2025 08:02
Werkt dat een beetje met een cover over je telefoon? Niet echt handig als je steeds je telefoon uit de cover moet halen om te filmen.
Joop_Klepzeiker @cupra419 februari 2025 13:59
Ik heb vorig jaar de Osmo Mobile 6 gekocht en weer teruggestuurd om de reden die jij opgeeft.
Met een hoesje om je telefoon vond ik het een compleet drama en teveel gepriegel.
Misschien dat het bij deze beter is, want de klem schijnt beter/groter uitgevoerd te zijn, maar ik wacht nog wel wat reviews af.
cupra4 @Joop_Klepzeiker19 februari 2025 14:07
Ja ik heb een S24 Ultra. Is al geen kleine telefoon en dan ook nog met een (niet al te dik) hoesje. Ik wacht ook de reviews maar af.
nl1bzw 19 februari 2025 16:34
Heb zelf een OM5, maar blijf het merkwaardig vinden dat je DJI's software niet via de google play store kan downloaden. Dat zal vast een reden hebben. Mede daarom gebruik ik hem zonder de desbetreffende software wat jammer is.

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