DJI kondigt smartphonegimbal Osmo Mobile 6 aan met schermpje

DJI heeft de Osmo Mobile 6 aangekondigd, zijn zesde smartphonegimbal. Nieuw zijn onder meer een schermpje op de gimbal zelf, een zoomwieltje aan de zijkant en het feit dat de oude naam terugkeert.

Waar de vorige gimbals OM4 en OM5 heetten, noemt DJI de nieuwe gimbal weer Osmo Mobile 6, de naam die de voorgangers tot de Osmo Mobile 3 ook hadden. De gimbal heeft een statusscherm om onder meer snel de modus van de video aan te passen zonder naar het smartphonescherm te hoeven kijken. Ook is daarop de accustatus te zien, iets dat bij vorige versies met ledjes gebeurt.

Daarnaast zit aan de zijkant een scrollwiel om gemakkelijk in- en uit te zoomen. Dat gebeurt op voorgangers met een knop. Ook nieuw is de functie voor iOS dat de DJI Mimo-app zich automatisch opent op de cameramodus als gebruikers de telefoon via de magneten verbinden. Dat werkt vanaf de iPhone 12 en is op Android niet beschikbaar. De functie moet de gimbal sneller klaar maken voor gebruik.

De gimbal is bedoeld voor het stabieler maken van smartphonevideo's. DJI brengt sinds enkele jaren elk jaar een nieuwe versie uit van de gimbal. De Osmo Mobile 6 komt donderdag uit voor 169 euro. Dat is 10 euro meer dan de adviesprijs van de OM5 vorig jaar, die weer 10 euro duurder was dan zijn voorganger.