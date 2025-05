Polaroid introduceert productlijn met bluetoothspeakers

Polaroid introduceert vier bluetoothspeakers in een nieuwe productlijn. Het zijn de eerste draadloze speakers van de fabrikant, die voornamelijk bekend is van de camera's die het bedrijf produceert. De prijzen van de speakers lopen uiteen van 60 tot 290 euro.

Polaroid voegt een productlijn bluetoothspeakers toe aan zijn assortiment. Het verschil tussen de speakers zit voornamelijk in het formaat en de bijbehorende prijs. De speakers zullen allemaal in vrijwel dezelfde keuzen aan kleuren verkrijgbaar zijn en kunnen worden opgeladen via een meegeleverde USB-C-kabel.

Het instapmodel is de Polaroid P1, een kleine bluetoothspeaker van 10x10cm en een gewicht van iets meer dan 300g. Deze bluetoothspeaker is volgens Polaroid goed voor tien uur muziek afspelen. De Polaroid P2 is meteen een kleine slag groter, met een lengte van 22cm en een hoogte van 9cm. Deze speaker heeft een grotere accu, die goed moet zijn voor vijftien uur muziek afspelen. Dat is ook te zien aan het gewicht, want de P2 weegt 660g.

Dan is er de Polaroid P3, die bijna anderhalve kilogram weegt. Daarvoor krijg je niet per se meer speeltijd, want ook de P3 is goed voor ongeveer vijftien uur muziek afspelen. Wel zijn de speakers een stuk groter en is het hele apparaat 30cm lang en 14cm hoog. Tot slot is er de P4, het zwaargewicht van de Polaroid-bluetoothspeakers met een gewicht van bijna 2,7kg. Deze speaker is 39x32cm groot en gaat ook vijftien uur mee op de accu.

De P1 kost 60 euro en de P2 is verkrijgbaar vanaf 130 euro. De P3 kost 180 euro en voor de P4 moet 290 euro worden neergelegd. Alle vier de speakers zijn te besturen met de app die Polaroid voor de draadloze speakers heeft ontwikkeld. Met deze app kunnen speakers van hetzelfde type ook aan elkaar worden gekoppeld voor stereogeluid.