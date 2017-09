Polaroid heropent fabriek in Enschede en toont OneStep 2-camera

De naam Polaroid hangt weer aan het pand in Enschede waar het bedrijf vroeger ook zat. Na een doorstart door oud-medewerkers onder de naam Impossible, gaat Polaroid Originals i-Type-fotomateriaal op de locatie in Enschede maken. Ook verschijnt de OneStep 2-camera.

Donderdag plaatste het nieuwe bedrijf het logo Polaroid Originals op de gevel van het pand in Enschede. In 2008 sloot die Polaroid-fabriek zijn deuren, maar tien voormalige medewerkers gingen onder de naam Impossible Project door. Begin dit jaar kreegt de voornaamste aandeelhouder van Impossible Project de naam en intellectueel eigendom van Polaroid in handen.

In het pand gaat het bedrijf weer het fotomateriaal voor de snelklaarafbeeldingen maken. Daarnaast is er een nieuwe camera, de Polaroid One Step 2, die in China geproduceerd wordt. Volgens Tubantia zijn er honderdduizend stuks van de camera besteld en groeit het aantal medewerkers in Enschede dit jaar naar 84.

De camera heeft een via usb te laden 1100mAh-accu voor een accuduur van zo'n 60 dagen, ingebouwde flash en een timerfunctie. De camera werkt met 600-film en een nieuw materiaal dat het bedrijf i-Type noemt. Het ontwerp van de One Step 2 is gebaseerd op de klassieke One Step van Polaroid. De 120 euro kostende Polaroid One Step 2 komt 16 oktober op de markt.