Lenovo geeft drie maanden oude Moto E4-smartphones geen update naar Android 8

Smartphonemaker Lenovo zal zijn Moto E4-serie van toestellen die deze zomer verschenen geen update geven naar Android 8.0. Alle Moto Z-telefoons en de Moto G5-modellen krijgen wel een update naar Oreo, zo zegt de fabrikant.

Updates voor toestellen beginnen dit najaar, zegt Lenovo op een eigen blog. De Moto Z, Z Play en Z2 Play krijgen allemaal een update, net als varianten die niet in de Benelux verschenen als de Z Force en Z2 Force.

Ondanks de aanwezigheid van acht in de Benelux verschenen smartphones, ontbreken er ook de nodige toestellen in het rijtje. De G4 Play, G4 en G4 Plus zitten er niet tussen. Die telefoons verschenen in de zomer van vorig jaar en een productpagina leek destijds erop te wijzen dat Lenovo van plan was om de telefoons een update te geven naar Android O.

De net nieuwe Moto E4-serie, waaronder de E4 Plus met grote accu, zitten ook niet tussen de telefoons die een update zullen krijgen. Het is niet voor het eerst dat Lenovo besluit nieuwe toestellen niet van updates te voorzien. De Moto E3 van vorig jaar kreeg al geen update naar Android 7.0, een besluit dat Lenovo openbaarde binnen een maand na de release.