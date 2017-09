Lenovo: Moto G4 Plus krijgt toch update naar Android O

Lenovo heeft bekendgemaakt dat zijn Moto G4 Plus-toestel toch een update krijgt naar Android O. Een aantal dagen geleden maakte de fabrikant de toestellen bekend die de update zouden ontvangen, maar daar stond de telefoon niet tussen.

Lenovo heeft de oorspronkelijke blogpost van een update voorzien waarin het bedrijf ingaat op de kwestie. Daarin schrijft het: "Sinds we dit bericht hebben gepubliceerd, zijn we gewezen op een aantal fouten in de marketingmaterialen voor Android O op de Moto G4 Plus. Het is ons beleid dat Moto G-toestellen één grote OS-update per toestel ontvangen, dus Android O was oorspronkelijk niet gepland voor de telefoon."

Het bedrijf zegt verder zijn eerdere belofte te willen nakomen en de G4 Plus naast Android N ook van de nieuwste versie van het mobiele OS te voorzien. Omdat het om een ongeplande update gaat, heeft Lenovo tijd nodig om deze in zijn planning op te nemen. Zodra er meer bekend is, zal de fabrikant dit bekendmaken via zijn updatepagina.

Voor het weekend maakte Lenovo de toestellen bekend die een update naar de nieuwste Android-versie krijgen. Naast de G4 en de Play-variant ontbraken ook de drie maanden oude E4-toestellen op de lijst.