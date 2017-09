Senaat VS verbiedt overheid Kaspersky-software te gebruiken

De Amerikaanse Senaat heeft voor een wetsvoorstel gestemd waarmee overheidsdiensten in de VS niet langer software van Kaspersky mogen gebruiken. Dit verbod wordt ingesteld omdat het gebruik van de software wordt gezien als een risico voor de nationale veiligheid.

De stemming over het verbod was via een amendement onderdeel van de National Defense Authorization Act, een wet die jaarlijks een budget toekent aan het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens een democratische senator neemt het verbod een kwetsbaarheid in de nationale veiligheid van de VS weg. Het Huis van Afgevaardigden moet nog over de wet stemmen; dat zal waarschijnlijk op korte termijn gebeuren. Pas op dat moment zal het verbod daadwerkelijk van kracht zijn.

Onlangs werd al duidelijk dat de Amerikaanse overheid waarschijnlijk gaat stoppen met het gebruik van Kaspersky-software. Het departement van Binnenlandse Veiligheid heeft federale agentschappen opgedragen een plan te maken om software van het Russische bedrijf binnen negentig dagen te verwijderen. Dit betrof alleen burgerlijke overheidsinstellingen; het verbod waar de Senaat over heeft gestemd, betreft ook het gebruik van Kasperksy-software door militaire overheidsdiensten.

De regering van president Donald Trump doet de software in de ban vanwege vermeende banden van het bedrijf met Russische veiligheidsdiensten. Zowel de FBI als de NSA doet al langere tijd onderzoek naar Kaspersky Lab. In juli werd Kaspersky al van een lijst met goedgekeurde leveranciers verwijderd.

Het is niet bekend hoeveel federale agentschappen gebruikmaken van Kaspersky-software, maar vooral de antivirussoftware zou veel in omloop zijn. Het Russische beveiligingsbedrijf ontkent ongeoorloofde banden te hebben met inlichtingendiensten.