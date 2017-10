Kaspersky gaat derde partijen inzage in broncode geven

Beveiligingsbedrijf Kaspersky gaat zogenoemde transparantiecentra opzetten in Europa, AziŽ en de VS. Derde partijen kunnen hier inzage krijgen in de broncode van software van het bedrijf. Het bedrijf laat zijn broncode volgend jaar onderzoeken door een onafhankelijk bedrijf.

De stap is onderdeel van Kaspersky's Wereldwijde Transparantie Initiatief. In de drie centra kunnen klanten, partners en overheden inzage krijgen in de broncode en andere software. Volgend jaar begint het bedrijf met de oprichting van het eerste centrum, tegen 2020 moeten de faciliteiten in Europa, de VS en Azië geopend zijn.

In het eerste kwartaal van 2018 laat Kaspersky zelf zijn broncode doorlichten door een onafhankelijk bedrijf. Ook software-updates en de detectieregels voor bedreigingen komen onder de loep. In het kwartaal krijgen ook andere praktijken van het bedrijf een onafhankelijke review, zoals de manieren waarop het bedrijf intern data verwerkt. Het van oorsprong Russische bedrijf verhoogt daarnaast de beloning voor het aandragen van ernstige kwetsbaarheden tot honderdduizend dollar.

Kaspersky benadrukt dat dit slechts de eerste fase van zijn initiatief is en dat later, in de tweede helft van 2018, een volgende fase in gang gezet moet worden. Het bedrijf roept partners en klanten op hier input voor te geven. Met de maatregelen hoopt Kaspersky het vertrouwen in zijn software en diensten te herwinnen. "We willen laten zien dat we compleet open en transparant zijn. We hebben niets te verbergen", zegt oprichter Eugene Kaspersky.

Dat vertrouwen liep in de afgelopen maanden een ernstige deuk op, doordat het Amerikaanse Department of Homeland Security het gebruik van Kaspersky-software voor overheidsdiensten verbood vanwege zorgen over de banden van het bedrijf met de Russische overheid. In navolging hierop besloot Best Buy de software niet meer te leveren aan klanten. The Wall Street Journal en The New York Times schreven in de afgelopen weken dat inlichtingendiensten van Israël en de VS na onderzoek tot de conclusie waren gekomen dat Russische hackers via Kaspersky-software geheime documenten hadden weten te stelen. Onder andere NSA-informatie zou via Kaspersky-software gestolen zijn.

De rol die het bedrijf daar zelf in speelde, is niet duidelijk. Kaspersky zelf beweert niet van de Russische activiteiten geweten te hebben en nooit hulp te bieden aan overheidsdiensten bij spionagepraktijken.