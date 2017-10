'Hackers stalen NSA-geheimen van thuiscomputer onderaannemer'

Via de thuiscomputer van een onderaannemer zijn volgens de WSJ opnieuw geheime documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA ontvreemd. Het zou om details gaan over hoe de NSA netwerken binnendringt.

De hack van de thuiscomputer van de onderaannemer vond in 2015 plaats, maar zou pas in de lente van dit jaar ontdekt zijn. Bronnen van de WSJ meldden het incident aan de krant. Onder het gestolen materiaal zouden details zijn over hoe de NSA binnendringt in netwerken in het buitenland, welke code het gebruikt voor spionage en hoe het netwerken in de VS beschermd.

Het is de derde keer dat de NSA geheime documenten verliest via een onderaannemer. In 2013 bracht Edward Snowden, werknemer van Booz Allen Hamilton dat voor de NSA werkt, zelf documenten van de inlichtingendienst naar buiten. Begin dit jaar werd bekend dat Harold Martin, eveneens voor de NSA werkzaam via Booz Allen Hamilton, jarenlang grote hoeveelheden geheim materiaal mee naar huis nam, waarna een deel ervan op straat kwam te liggen via de Shadowbrokers-groepering.

De WSJ schrijft dat de hackers van het nieuwe geval van diefstal in opdracht van de Russische overheid werkten. Ze zouden de documenten op de computer hebben weten te lokaliseren via beveiligingssoftware van Kaspersky. De krant haalt deskundigen aan die claimen dat de beveiligingssuite mogelijk NSA-data als potentieel kwaadaardige code identificeerde. De WSJ legt de link met het verbod van de Amerikaanse overheid om nog langer Kaspersky te gebruiken voor overheidsdiensten.

Kaspersky ontkent elke betrokkenheid en spreekt van een nieuw voorbeeld van valse beschuldigingen. De topman van het bedrijf, Eugene Kaspersky, spreekt van "complottheorieën van anonieme mediabronnen': "Merk op dat we geen verontschuldigingen aanbieden voor het feit dat we agressief zijn in de strijd tegen cyberdreigingen."