'Uber-app had toestemming voor schermopname in iOS'

De Uber-app had in iOS de mogelijkheid om schermopnames te maken, een functie waar geen enkele andere app van een derde partij bij zou kunnen. Uber zegt de api nooit gebruikt te hebben en deze te verwijderen.

De ongedocumenteerde functie maakt het mogelijk om schermopnames te maken, zelfs als de app gesloten is. De toestemming heeft betrekking op com.apple.private.allow-explicit-graphics-priority, waarmee ontwikkelaars de framebuffer van een iOS-apparaat kunnen uitlezen en beschrijven, die data over de weergave bevat.

Volgens beveiligingsonderzoeker Will Strafach, een van de ontdekkers van de code, is Uber voor zover bekend de enige partij naast Apple die toestemming heeft de schermopnamefunctie te benaderen. Uber reageert tegenover ZDNet met de melding dat de code gebruikt werd om de rendering op de Apple Watch-app te verbeteren, maar niet meer verbonden is met andere functies in de codebase.

De api zou het mogelijk maken plattegronden op de iPhone of iPad op de achtergrond te renderen en vervolgens te sturen naar de Apple Watch. Uber zou al samen met Apple bezig zijn om de code te verwijderen. Niet bekend is waarom Apple Uber toestemming verleend zou hebben: in het verleden tikte Apple Uber op de vingers wegens strijd met zijn privacyregels.