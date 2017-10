Afbeelding van Blackberry 'Krypton' Motion verschijnt online

EVLeaks heeft een afbeelding van de BlackBerry Motion gepubliceerd, een toestel waar voorheen onder de naam 'Krypton' aan gerefereerd werd. Uit eerdere berichten bleek dat BlackBerry het toestel in oktober wil uitbrengen.

EVLeaks voorziet de publicatie van de render van de melding 'Goodbey Krypton, hello BlackBerry Motion'. De bekende smartphoneleaker geeft verder geen details over de smartphone. Crackberry merkt op dat de komst van de Krypton eerder bekend werd via de Bleutooth SIG-certificatieprocedure en dat de topman van TCL's Sales-afdeling enkele specificaties onthulde.

De BlackBerry Motion gaat een Snapdragon 625 of 626-soc van Qualcomm krijgen, met 4GB ram. Het scherm krijgt een resolutie van 1920x1080 pixels en de vingerafdrukscanner is geïntegreerd in de BlackBerry-knop onder het scherm. Het toestel is waterdicht op basis van de IP67-specificatie en de accucapaciteit bedraagt 4000mAh. Het Android-toestel verschijnt naar verwachting deze maand.