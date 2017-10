TCL kondigt waterdichte BlackBerry Motion-smartphone aan

TCL heeft de BlackBerry Motion-smartphone onthuld. Het Android-toestel heeft geen toetsenbord en is waterdicht op basis van de IP67-specificatie. Hij komt in eerste instantie in beperkte hoeveelheden uit.

De BlackBerry Motion heeft een 5,5"-scherm met resolutie van 1920x1080 pixels. Hij heeft 32GB opslag, 4GB ram en een accu met capaciteit van 4000mAh, met ondersteuning voor snelladen op basis van QuickCharge 3.0. De processor van het dualsim-toestel is de Snapdragon 625 van Qualcomm. De camera is een 12-megapixelmodel met f/2.0-lens en er is een 8-megapixelfrontcamera. Het is de eerste BlackBerry die stof- en waterdicht is op basis van de IP67-kwalitficatie. TCL Communications is verantwoordelijk voor het design, de productie en de distributie van het BlackBerry-toestel.

Naast de beveiligingsverbeteringen die BlackBerry heeft aangebracht aan Android Nougat, bevat het toestel functionaliteit met de naam Locker. Hier kunnen gebruikers bestanden opslaan op intern geheugen dat beveiligd is met een pincode.

Volgens Alain Lejeune, topman van BlackBerry Mobile, is de initiële release beperkt. Voorlopig heeft het bedrijf ook alleen de beschikbaarheid van het toestel in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië bekendgemaakt. Het Canadese bedrijf kondigde de Motion aan tijdens de Gitex Technology Week in Dubai. Het toestel komt daar vanaf half oktober beschikbaar voor omgerekend en met btw 477 euro. Of en wanneer het toestel naar de Benelux komt, is niet bekend.