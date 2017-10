Microsoft: hardware en features voor Windows 10 Mobile hebben 'niet de focus'

Het ontwikkelen van nieuwe hardware en features voor Windows 10 Mobile hebben 'niet de focus'. Dat zegt Microsoft-topman Joe Belfiore. De laatste Lumia-smartphone kwam anderhalf jaar geleden in de winkels, maar Windows 10 Mobile krijgt nog steeds nieuwe builds.

Belfiore zegt dat Microsoft bugfixes en beveiligingsupdates blijft uitbrengen voor Windows 10 Mobile. Het zijn alleen de nieuwe features en hardware die niet langer de aandacht krijgen van het Amerikaanse softwarebedrijf. Sommige mensen hoopten dat Microsoft achter de schermen nog steeds aan een 'Surface Phone' werkt, maar dat lijkt niet het geval.

De topman zegt ook dat het Microsoft niet is gelukt om ontwikkelaars ertoe over te halen apps te maken voor Windows-smartphones. "We hebben geld betaald, apps voor ze gemaakt, maar het aantal gebruikers is te laag om ze over te halen om te investeren", aldus Belfiore. Inmiddels maakt Microsoft zelf al enige tijd apps voor andere mobiele platforms. Zo kwam browser Edge vrijdag uit voor iOS en binnenkort volgt een versie voor Android. Ook onder meer Office, Outlook en OneDrive zijn beschikbaar op andere platforms.

Behalve met apps voor andere mobiele platforms blijft Microsoft nog op een andere manier actief in de mobiele markt. Zo gebruikt het zijn expertise met mobiele ARM-socs om emulatie mogelijk te maken van Win32-apps op laptops met Snapdragon-processors. Die laptops zouden zuiniger moeten zijn dan varianten met x86-processors. Microsoft keert terug naar de desktop en wil op alle apparaten Windows 10 laten draaien, waaronder een nieuwe categorie apparaten die dicht tegen smartphones aan ligt.

De laatste Lumia-smartphone tot nu toe is de Lumia 650, die anderhalf jaar geleden verscheen. Windows 10 Mobile kwam twee jaar geleden uit, samen met de Lumia 950 en 950 XL, de laatste high-end modellen die Microsoft uitbracht.