Windows Mobile- en Office-topman Joe Belfiore vertrekt bij Microsoft

Microsoft-topman Joe Belfiore verlaat het techbedrijf na 32 jaar. Belfiore was vooral bekend als de drijvende kracht achter Windows Phone en Windows Mobile. In de afgelopen jaren was Belfiore hoofd van de Office-afdeling binnen Microsoft.

Belfiore bevestigt zijn vertrek op Twitter nadat hij dat eerder in een e-mail deed waar ZDnet de hand op wist te leggen. Belfiore zegt dat hij het na 32 jaar tijd vindt voor om Microsoft te verlaten. Het gaat om een persoonlijke keus; Belfiore wil meer tijd met zijn familie doorbrengen.

Joe Belfiore is een grote naam binnen Microsoft. Hij begon daar in 1990 en werkte aan Windows 95, Windows XP en Internet Explorer. Later werd Belfiore vooral bekend als de persoon achter de mobiele Windows-versies. Hij stond aan de wieg van Windows Phone 8 en kreeg later de taak om Windows Phone en Windows 10 Mobile uit te bouwen tot concurrent van iOS en Android.

De afgelopen twee jaar was Belfiore de Corporate Vice President van de Office Product Group. Hij blijft die functie daar houden tot de zomer van 2023. Daarna vertrekt Belfiore definitief bij het techbedrijf.