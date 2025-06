Elon Musk wil toezichtsraad voor Twitter die grote moderatiebeslissingen neemt

Elon Musk wil voor Twitter een raad oprichten die zich bezighoudt met contentmoderatie. Die moet gaan kijken naar het herstellen van gebande accounts. Dat is vergelijkbaar met wat onder andere Meta nu doet. Ondertussen probeert Musk adverteerders gerust te stellen.

Musk, sinds vrijdag de nieuwe eigenaar van Twitter, schrijft in een tweet dat hij 'een contentmoderatieraad met diverse standpunten' wil oprichten. De reikwijdte en autoriteit van die raad zijn nog niet bekend, maar Musk zegt dat er 'geen grote inhoudelijke beslissingen of accountherstellingen' zullen worden doorgevoerd voor die raad wordt doorgevoerd. Het is evenmin duidelijk wie er in die raad komt te zitten en hoe afhankelijk die opereert van Twitter. Meta heeft ook zo'n toezichtsraad, de Facebook Oversight Board. Die neemt beslissingen over zaken zoals de ban van Donald Trump. Volgens Meta opereert die toezichthouder onafhankelijk van het bedrijf, maar critici zetten daar vraagtekens bij omdat Meta de raad bepaalt en betaalt.

Inmiddels is al wel het account van rapper Ye, of Kanye West, wel al hersteld. Dat werd eerder deze maand geblokkeerd vanwege onder andere antisemitische uitspraken van de artiest. Volgens Musk was dat account al hersteld vóór hij de leiding nam bij Twitter. "Ze hebben me niet om advies gevraagd of me erover geïnformeerd", zegt hij. Op dit moment zijn er nog geen veranderingen in het moderatiebeleid doorgevoerd, zegt hij.

Met een toezichtsraad komt Musk tegemoet aan kritische gebruikers. Musk gaf maandenlang aan dat hij van Twitter een bastion van vrijheid van meningsuiting wilde maken, maar legde nooit concreet uit wat hij daarmee bedoelde en wat hij wel en niet wilde toelaten op het platform. Nu Musk het bedrijf echt in handen heeft, lijkt hij daar wat genuanceerder in te worden. In een tweet op donderdag schreef hij een open brief richting adverteerders. Daarin zegt hij dat Twitter 'duidelijk geen free-for-all hellscape kan worden'. Op vrijdagavond maakte General Motors al bekend tijdelijk te stoppen met adverteren op Twitter. Het bedrijf zegt dat het eerst 'de koers van het platform onder zijn nieuwe leiderschap' wil bekijken.