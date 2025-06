'Twitter wil 20 dollar per maand voor verificatie vragen als onderdeel van abo'

Twitter is van plan om verificatie onderdeel te maken van zijn Blue-abonnement. Dat meldt The Verge, dat interne correspondentie van het bedrijf heeft ingezien. Twitter zou ook de prijs van dat abonnement verhogen naar twintig dollar per maand.

De plannen zijn onderdeel van een plan om Twitter Blue een duurder abonnement te maken dat gebruikers ook verifieert, meldt The Verge op basis van anonieme bronnen en interne correspondentie van Twitter. Ook journalist Casey Newton van Platformer meldde onlangs dat Twitter overweegt om geld te vragen voor verificatie. Het bedrijf zou momenteel van plan zijn om twintig dollar per maand te rekenen voor het vernieuwde abonnement. Op dit moment rekent het bedrijf vijf dollar per maand voor Twitter Blue, waarmee gebruikers toegang krijgen tot een aantal extra features. Twitter Blue is op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland.

Nadat de mogelijke plannen zijn doorgevoerd, moeten gebruikers die al geverifieerd zijn binnen negentig dagen een abonnement op Twitter Blue nemen of anders hun blauwe vinkje kwijtraken. Nieuwe ceo Elon Musk heeft medewerkers volgens The Verge een deadline van 7 november gegeven om de wijziging door te voeren. Als deze niet wordt gehaald, dan zouden de medewerkers die werken aan het project ontslagen worden, schrijft The Verge.

Elon Musk meldde afgelopen weekend al dat het verificatieproces van Twitter momenteel wordt herzien. Momenteel wordt verificatie uitgegeven aan Twitter-accounts die 'authentiek, bekend en actief' zijn. Daaronder vallen bijvoorbeeld de accounts van overheidsfunctionarissen, prominente merken en beroemdheden, maar ook activisten, nieuwsorganisaties en journalisten.

De vermeende plannen om geld te vragen voor verificatie volgen nadat Tesla-topman Elon Musk vorige week zijn overname van Twitter afrondde. De nieuwe ceo is onder meer van plan om een grote ontslagronde te houden, die volgens The Verge wordt gericht op middenmanagement en technici die niet onlangs hebben bijgedragen aan de codebase. De ontslagen zouden binnenkort beginnen. Volgens The New York Times zijn managers gevraagd om lijsten op te stellen van medewerkers die ontslagen moeten worden.