Deel van Twitter Blue-abonnees krijgt binnen een maand 'edit tweet'-knop

Twitter is een edit-knop aan het testen. De functie moet later deze maand beschikbaar komen voor sommige gebruikers met een betaald Twitter Blue-abonnement. Ter bescherming van andere gebruikers zullen edits beperkt mogelijk zijn en wordt de edit-geschiedenis openbaar.

Twitter schrijft dat tweets 'een paar keer in de eerste 30 minuten' aangepast kunnen worden. Ze krijgen dan een icoontje en een timestamp om te signaleren wat er gebeurd is. Veel gebruikers hebben gevraagd om de functie; bij een poll geplaatst door Elon Musk stemde bijna 74 procent van de 4,4 miljoen gebruikers voor een bewerkfunctie.

De feature zal als eerste beschikbaar zijn voor gebruikers met Twitter Blue. Dat is een betaald abonnement dat 4,99 dollar per maand kost en toegang biedt tot onder andere een undotweetfunctie en mappen voor bookmarked tweets. Het abonnement is beschikbaar in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Blue-gebruikers binnen een van die landen krijgt volgens Twitter binnen een maand als eerste de bewerkknop. Of de functie uiteindelijk ook naar gebruikers komt die geen Twitter Blue hebben, is niet duidelijk.

Twitter introduceerde onlangs ook Circles voor alle gebruikers. Dat zijn gezelschappen die een gebruiker zelf samenstelt, waarna hij of zij een tweet kan schrijven die alleen door die Circle te lezen is. De functie is bedoeld voor berichten die meer privacy vergen dan de gebruikelijke tweets.

Edit Tweet
Beeld via Twitters blogpost; dit lijkt een concept-tweet of hij is alweer verwijderd.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 01-09-2022 16:25
14 • submitter: Verwijderd

01-09-2022 • 16:25

14

Submitter: Verwijderd

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Reacties (14)

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Quingoh 1 september 2022 16:38
Eindelijk… Het had van mij eerder gemogen, maar beter laat dan nooit. Hopelijk komt deze functie ook naar NL.

[Reactie gewijzigd door Quingoh op 25 juli 2024 15:58]

SigmundFreud @Quingoh1 september 2022 17:05
Moeten we eerst Twitter Blue krijgen hier.
Quingoh @SigmundFreud1 september 2022 17:41
Dat is vanzelfsprekend :)

[Reactie gewijzigd door Quingoh op 25 juli 2024 15:58]

Thombias 2 september 2022 09:50
Wijzigen van een tweet kan nu ook al. Selecteer de tekst van je tweet, crtl-c. Verwijder tweet. Maak een nieuwe tweet, crtl-v, muteer tekst en post je tweet.
:P
jaaoie17 1 september 2022 17:12
Dit had er toch allang erin gemoeten toen twitter begon.
Wouterkaas @jaaoie172 september 2022 08:37
Ja, maar dat was niet het geval.
jt81 @jaaoie172 september 2022 14:24
Twitter is naar mijn weten begonnen met een sms als input. (Vandaar de beperking op aantal tekens.)
En een sms die verstuurd is, is lastig editten erna.
Silent7 1 september 2022 17:15
Heheh nieuws voor volgende week:

Musk tweet: "OMG I think stocks PYPL are the bomb!"

20 minuten later Musk past aan naar "OMG I think stock PYPL are gonna bomb!"

En gelijk een nieuwe tweet, "ppl I only meant the edited tweet, that is why I sold a lot of my stock PYPL 5 mins ago"

Volgende dag interview Musk dat de SEC hem zo oneerlijk aanvalt

:D
CD130nl 1 september 2022 19:13
Een aantal dagen geleden kreeg de embedded timeline op m’n website ineens een verschrikkelijk uiterlijk: Borders konden niet meer worden uitgeschakeld, de achtergrond is niet meer doorzichtig en het lettertype werd veel groter. Noodgedwongen heb ik de tijdlijn uit moeten uitschakelen… 3 dagen later gestopt met het plaatsen van Tweets en heb nu de app verwijderd… Ben eerder al van Facebook afgestapt en moet eerlijk zeggen dat ik ook nu weer even moet wennen. Het voelt wel weer als een verademing. Ik kan daarom iedereen aanraden om het ook te proberen 👍 De wereld gaat gewoon door en je mist echt niks bijzonders. De tijd lekker besteden aan de dingen die er echt toe doen: Tweakers.net 😅😉 en de rest 👍
smiba 2 september 2022 10:19
Snap totaal niet waarom ze de moeite doen dit toe te voegen, de kracht van tweets zijn juist dat ze definitief zijn. Als je een fout hebt gemaakt verwijder je je tweet of leef je er maar mee.

Twitter word langzaam steeds maar weer iets meer zoals andere sociale media... Als ik dat wou had ik wel daar een account :)
Bulls 1 september 2022 18:14
De beste edit knop voor Twitter is, account opheffen. En niet meer omkijken. Zelfde met Facebook trouwens..
Bulls @neonite2 september 2022 08:44
Voor een junkie is zeggen dat drugs slecht zijn ook ongefundeerde diarree.
jaapzb @neonite2 september 2022 10:20
als je digitale diarree wilt moet je juist wat meer op twitter en facebook gaan zitten kijken

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