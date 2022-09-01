Deel van Twitter Blue-abonnees krijgt binnen een maand 'edit tweet'-knop

Twitter is een edit-knop aan het testen. De functie moet later deze maand beschikbaar komen voor sommige gebruikers met een betaald Twitter Blue-abonnement. Ter bescherming van andere gebruikers zullen edits beperkt mogelijk zijn en wordt de edit-geschiedenis openbaar.

Twitter schrijft dat tweets 'een paar keer in de eerste 30 minuten' aangepast kunnen worden. Ze krijgen dan een icoontje en een timestamp om te signaleren wat er gebeurd is. Veel gebruikers hebben gevraagd om de functie; bij een poll geplaatst door Elon Musk stemde bijna 74 procent van de 4,4 miljoen gebruikers voor een bewerkfunctie.

De feature zal als eerste beschikbaar zijn voor gebruikers met Twitter Blue. Dat is een betaald abonnement dat 4,99 dollar per maand kost en toegang biedt tot onder andere een undotweetfunctie en mappen voor bookmarked tweets. Het abonnement is beschikbaar in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Blue-gebruikers binnen een van die landen krijgt volgens Twitter binnen een maand als eerste de bewerkknop. Of de functie uiteindelijk ook naar gebruikers komt die geen Twitter Blue hebben, is niet duidelijk.

Twitter introduceerde onlangs ook Circles voor alle gebruikers. Dat zijn gezelschappen die een gebruiker zelf samenstelt, waarna hij of zij een tweet kan schrijven die alleen door die Circle te lezen is. De functie is bedoeld voor berichten die meer privacy vergen dan de gebruikelijke tweets.