Twitter test schrijftool Notes onder kleine groep gebruikers

Twitter werkt aan een nieuwe schrijftool, genaamd Notes. De tool laat gebruikers een langer stuk tekst schrijven in een tekstverwerker, waarna ze de tekst via een link kunnen delen. Notes wordt momenteel getest onder een kleine groep gebruikers.

Een tweet kan maximaal 280 tekens bevatten. Met Notes kunnen gebruikers stukken tekst schrijven van maximaal 2500 woorden en die delen zonder dat ze een draad met verschillende Tweets hoeven te maken. De titel mag uit maximaal 100 tekens bestaan.

De langere posts worden door Twitter 'Opmerkingen' genoemd. Deze kunnen door middel van een link op Twitter worden gedeeld, maar de link werkt ook buiten het platform. Elke langere post die een gebruiker maakt, is terug te vinden in het Opmerkingen-tabblad op zijn Twitterpagina. Gebruikers kunnen de link naar de Opmerking voorzien van een headerfoto. Het is ook mogelijk om afbeeldingen in de tekstverwerker te plaatsen. Verder kan de auteur de Opmerking naar wens bewerken. Daarna wordt het stuk van het label 'Bewerkt' voorzien. Als de gebruiker ervoor kiest om zijn tweets af te schermen, dan zijn de links in tweets naar Opmerkingen ook afgeschermd. Omdat de gepubliceerde Opmerkingen elk een eigen URL hebben, kunnen ze in wel door iedereen worden gelezen, of de lezer nu een Twitter-account heeft of niet.

De test van Notes is niet in alle landen beschikbaar. Daarom kunnen nu nog niet alle Twitter-gebruikers de Opmerkingen zien. Het is nog niet bekend wanneer Notes naar alle gebruikers wordt uitgerold.