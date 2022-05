Twitter test label waarmee maker van tweet laat zien een antwoord leuk te vinden

Twitter test een 'liked by author'-label. Daardoor moeten andere gebruikers onmiddellijk zien welke antwoorden leuk worden gevonden door de maker van een tweet. Het gaat vooralsnog om een beperkte test, zegt Twitter.

Twitter: liked by author. Bron: Techcrunch

Twitter heeft de test tegen Techcrunch bevestigd nadat een redacteur van de site het label was tegengekomen. De site zegt dat de test in verschillende landen lijkt te lopen. Twitter houdt vaak tests met nieuwe functies en doet dat binnen een beperkte groep om te kijken wat het effect van een bepaalde toevoeging aan de site of app is.

Het label laat een rood hart zien met de toevoeging 'by author'. Het rode hart is in de interface van Twitter een teken van het 'liken' van een bepaalde tweet. De positie van het antwoord op de tweet lijkt niet te veranderen. Onder meer TikTok heeft een dergelijk label ook, zegt TechCrunch. Ook YouTube duidt aan welke reacties de maker van een video leuk vindt. Twitter zegt niet of en wanneer het label een functie wordt die voor elke gebruiker beschikbaar komt.