Twitter komt met functie om gesprek te verlaten

Twitter komt met een functie om een gesprek op het platform te verlaten. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De optie maakt een tag ongedaan en verhindert bovendien dat gebruikers in het gesprek de gebruiker nog kunnen noemen.

Twitter noemt de functie Unmentioning en het zal te vinden zijn onder de opties die tevoorschijn komen bij het klikken op de drie puntjes naast een tweet in notificaties. De optie heet daar Leave This Conversation, of Dit Gesprek Verlaten in het Nederlands. De functie staat vlak onder de optie om het gesprek te negeren.

Als gebruikers daarop klikken, dan verdwijnt de tag uit de originele tweet en reply's, terwijl gebruikers de naam ook niet meer kunnen noemen in het vervolg van het gesprek. Ook krijgen gebruikers geen meldingen meer van het bewuste gesprek.

De functie is er om mensen meer controle te geven over hun Mentions op het platform en om misbruik van het platform tegen te gaan, zo zegt het bedrijf. De functie komt in de komende dagen beschikbaar voor alle gebruikers wereldwijd op alle platforms waarop Twitter gebruikt kan worden.