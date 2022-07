NASA toont eerste foto in hoge resolutie van James Webb Space Telescope

De Amerikaanse president Joe Biden heeft met NASA de eerste hogeresolutiefoto gepresenteerd die door de James Webb Space Telescope is gemaakt. Die foto toont een infraroodbeeld van het diepe universum, gemaakt door de telescoop 12,5 uur lang te laten fotograferen.

NASA noemt de foto het Webb First Deep FIeld, vergelijkbaar met de beroemde foto van de Hubble Deep Field van de voorganger van de JWST. De foto toont sterrenstelsels die achter het cluster Smacs 0723 liggen, dat zelf 4,6 miljard lichtjaar van de aarde staat. Er zijn enkele duizenden sterrenstelsels op te zien, terwijl het geobserveerde deel van de lucht maar erg klein is. Volgens NASA keek James Webb naar een gebied niet groter dan een zandkorrel op armlengte afstand vanaf de aarde gezien. De sterrenstelsels op de foto stralen licht uit dat in sommige gevallen 13 miljard jaar oud is. Daarmee zijn het de oudste voorwerpen die ooit zijn vastgelegd.

Op de foto is te zien hoe het licht van de verdergelegen sterrenstelsels wordt afgebogen door het licht van het Smacs 0723-cluster. Door die afbuiging ziet het zwakke licht er juist nog wat helderder uit. Dat heet het zwaartekrachtlenseffect.

De foto is gemaakt door een van de vier camera's van de JWST. Het gaat specifiek om de Near-Infrared Camera of NIRCam. Feitelijk gaat het om een samenvoeging van meerdere foto's die zijn gemaakt van verschillende golflengtes. De camera nam 12,5 uur lang foto's op. Dat is veel korter dan voorganger Hubble nodig had; voor het Hubble Deep Field moest de camera wekenlang op een stukje heelal worden gericht.

Het Webb First Deep Field is de eerste 'echte' foto die de ruimtetelescoop maakte. Wel bracht NASA in maart al een foto van een ster uit die door dezelfde camera was gemaakt. Dat was een testfoto om te kijken of de NIRCam goed was afgesteld. De First Deep Field-foto werd door de Amerikaanse president en vicepresident gepresenteerd in het bijzijn van NASA-baas Bill Nelson. Op dinsdagmiddag toont NASA nog eens drie andere foto's van de JWST. Dat zijn een foto van een ander sterrenstelselcluster, van een sterrennevel en van een gaswolk rondom een ster.

De James Webb Space Telescope werd op eerste kerstdag vorig jaar gelanceerd, nadat het bouwen van de telescoop jaren vertraging had opgelopen. Nadat de telescoop op het definitieve L2-punt aankwam, ontvouwden de spiegels van de telescoop. Volgens NASA leverde de eerste foto's 'betere resultaten op dan verwacht'. Tweakers schreef vorig jaar een artikelenreeks over de telescoop.