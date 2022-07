James Webb is klaar voor onderzoek

De James Webb-telescoop is klaar voor wetenschappelijk onderzoek. We staan stil bij de inmiddels gepubliceerde beelden en schetsen ook kort de weg hier naartoe.

Prominente politici op de voorgrond: zie je dat bij een onthulling van wetenschappelijke beelden van astronomieobjecten, dan weet je dat er iets bijzonders gaande is. Zo was de toenmalige EU-Commissaris Carlos Moedas in 2019 aanwezig bij de presentatie van de eerste afbeelding van een zwart gat. Dinsdagochtend Nederlandse tijd was het de beurt aan de Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. Met het nodige Amerikaanse patriottisme onthulden zij de eerste foto in hoge resolutie van de James Webb Space Telescope. Dat was slechts een voorbode voor de eerste reeks beelden die dinsdagmiddag zijn vrijgegeven. De ruimtetelescoop is nu echt klaar voor wetenschappelijk onderzoek. We staan nog even stil bij James Webb en zijn instrumenten, het tot nu toe afgelegde pad en de eerste beelden.