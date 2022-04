James Webb-ruimtetelescoop is volledig uitgevouwen

Na het succesvol uitklappen van de hitteschilden afgelopen week is NASA er ook in geslaagd om de spiegels van de James Webb-ruimtetelescoop uit te klappen. De machine is nu klaar voor de laatste kalibraties.

De JWST, uitgevouwen in een hangar

Het afronden van het uitvouwen van de spiegels gebeurde zaterdag, om iets na kwart over zeven 's avonds. Daarmee is de uitvouwfase, die in totaal twee weken heeft geduurd, nu afgerond. Alle 18 spiegels van de bijna 6,5 meter brede ruimtetelescoop zitten nu op hun plek. De James Webb-ruimtetelescoop paste door zijn grote omvang niet in de Ariane 5-raket en moest daarom opgevouwen de ruimte in gestuurd worden. Dat gebeurde uiteindelijk op 25 december.

Het ruimtevoertuig moet zijn reis naar zijn uiteindelijke bestemming voltooien, wat nog zo'n twee weken duurt. Volgens NASA duurt het daarna nog ongeveer vijf maanden voordat het voertuig is afgekoeld en de kalibraties van de meetinstrumenten en de spiegels klaar zijn. Al met al worden de eerste afbeeldingen geproduceerd door de telescoop verwacht in juni 2022.

Livestream van de deployment van de spiegels (ter referentie begint video op moment van succesvolle afronding)