Avira Antivirus van zelfde moederbedrijf als Norton bevat ook cryptominer

Naast Norton 360 wordt ook Avira Antivirus tegenwoordig geleverd met een cryptominer, zo meldt Krebs On Security. Dat antiviruspakket is van hetzelfde moederbedrijf als Norton: NortonLifeLock. Net als bij Norton 360 staat de miner wel standaard uitgeschakeld.

Volgens Brian Krebs heeft Avira inmiddels 500 miljoen gebruikers wereldwijd. Dat heeft de dienst volgens hem grotendeels te danken aan het feit dat de antivirus aangeboden wordt in de vorm van een gratis variant. Avira Crypto werd in oktober vorig jaar toegevoegd aan de software, maar in september begonnen andere antivirusproducten de aanwezigheid van een cryptominer in de Avira-installer al aan te geven. Avira is sinds januari 2021 in het bezit van de huidige eigenaar.

Net als bij Norton 360 is de cryptominer een opt-in: hij staat standaard niet aan. De miner delft Ethereum en volgens Krebs steekt het moederbedrijf 15 procent van de crypto in eigen zak, maar dat vermeldt het niet in de ondersteuningsdocumentatie. De miner werkt verder alleen op momenten waarop de rekenkracht van de computer niet voor iets anders benut wordt.

Brian Krebs heeft NortonLifeLock om een reactie gevraagd, maar heeft die nog niet gekregen. NortonLifeLock heette overigens in het verleden Symantec. Een ander antiviruspakket van NortonLifeLock is sinds augustus vorig jaar het bekende Avast. Het heeft vooralsnog geen miner aan boord.