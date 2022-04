Gerucht: Nvidia kondigt 11 januari 12GB-variant van GeForce RTX 3080 aan

Nvidia kondigt mogelijk op 11 januari een 12GB-variant van zijn GeForce RTX 3080 aan. Dat meldt Wccftech op basis van eigen bronnen. Er gaan al langer geruchten rond over deze gpu, hoewel er recent ook berichten rondgingen dat de kaart geschrapt zou zijn.

Volgens bronnen van Wccftech was Nvidia aanvankelijk van plan om de GeForce RTX 3080 12GB aan te kondigen tijdens de CES, maar heeft het bedrijf deze introductie uitgesteld tot komende week. De techwebsite schrijft dat Nvidia de videokaart op dinsdag 11 januari om 15.00 uur Nederlandse tijd aankondigt. Mogelijk beginnen winkels op diezelfde datum met het accepteren van pre-orders, hoewel dat nog niet is bevestigd. Het is ook niet bekend wat de kaart gaat kosten en wat er met de bestaande RTX 3080 10GB zou gebeuren.

Volgens uitgelekte specificaties beschikt de GeForce RTX 3080 12GB over 70 streaming multiprocessors, wat neerkomt op 8960 CUDA-cores. Dat zijn er iets meer dan de huidige RTX 3080. Verder krijgt de nieuwe variant 12GB geheugen; dat is 2GB extra ten opzichte van de RTX 3080. Ook zou de kaart beschikken over 19Gbit/s-geheugenmodules en een grotere 384bit-geheugenbus. Daarmee moet de kaart beschikken over 912GB/s geheugenbandbreedte, ten opzichte van 720GB/s voor de huidige RTX 3080.

Er gaan al langer geruchten rond over de GeForce RTX 3080 12GB, die stelden dat de videokaart in december aangekondigd zou worden en op 11 januari in de winkels zou verschijnen. Dat eerste bleek niet het geval en Igor's Lab publiceerde vorige maand dat Nvidia de kaart 'on hold' heeft gezet en mogelijk zelfs volledig van de releaseplanning heeft geschrapt. De bronnen van Wccftech stellen nu dat de kaart alsnog gaat verschijnen. Nvidia zelf heeft het bestaan van de kaart nog niet officieel bevestigd.