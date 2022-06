Fabrikanten brengen Nvidia GeForce RTX 2060 12GB-videokaarten uit

Verschillende fabrikanten hebben RTX 2060 12GB-videokaarten uitgebracht. Nvidia heeft zelf niets gecommuniceerd over de nieuwe variant van de videokaart van vorig jaar. Vooralsnog lijkt de prijs hoog uit te vallen en de verkrijgbaarheid slecht te zijn.

MSI Ventus RTX 2060 12GB

Onder andere MSI en Inno3D hebben productpagina's met hun RTX 2060 12GB-videokaarten online gezet. Ook Palit, Zotac en Gainward komen met eigen uitvoeringen, merkt VideoCardz op. Nvidia heeft zelf geen persbericht naar buiten gebracht over het verschijnen van de nieuwe videokaart en er zijn ook geen reviewsamples verstrekt, waardoor er weinig te vinden is over de prestaties van de gpu.

Zoals verwacht is de RTX 2060 12GB een variant van de RTX 2060 Super, met meer geheugen, maar een kleinere geheugenbus en daardoor een lagere geheugenbandbreedte. Website PCMarket uit Hong Kong heeft een exemplaar getest en concludeert dat de kaart beter is voor cryptomining dan de RTX 3060. In games presteert de RTX 2060 12GB juist minder dan die kaart.

Nederlandse en Belgische webshops lijken de RTX 2060 12GB nog niet te hebben opgenomen in hun assortiment. Of de kaart hier beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. In verschillende Franse webshops staan de nieuwe kaarten voor prijzen van 650 tot 700 euro, blijkt uit berichten op Twitter. Het is onbekend wat de adviesprijs voor de videokaart is. Nvidia heeft zelf geen Founders Edition uitgebracht.