Serious Sam 4 verschijnt voor PS5 en via Game Pass voor Xbox Series X en S

Serious Sam 4 is uitgebracht voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. Opvallend is dat de Xbox-versie op het moment van schrijven alleen beschikbaar is via Game Pass en niet los is aan te schaffen. De game verscheen in september 2020 voor de pc en Google Stadia.

Volgens een trailer van uitgever Devolver Digital is Serious Sam 4 uitgebracht voor zowel de PS5 als de Xbox Series X en S. De pagina van de Xbox-downloadwinkel toont dat de game direct bij Game Pass is inbegrepen en het is niet mogelijk om de titel los aan te schaffen. In Sony's downloadwinkel staat een versie van Serious Sam 4 voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, die kost 40 euro.

De komst van Serious Sam 4 naar de consoles is eerder niet bekendgemaakt. Het spel, dat net als de eerdere delen door Croteam is ontwikkeld, kwam vorig jaar uit voor de pc en Google Stadia. Er is geen versie voor de Xbox-consoles van de vorige generatie. Ook de komst van Serious Sam 4 naar Game Pass is niet eerder aangekondigd. De titel werd niet genoemd bij een recente update over komende Game Pass-games eerder deze maand. De pc-versie is nu ook inbegrepen bij Game Pass voor PC.