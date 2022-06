Instagram krijgt volgend jaar functies voor ouderlijk toezicht

Meta voorziet Instagram vanaf maart volgend jaar van functies voor ouderlijk toezicht. Ouders of voogden kunnen dan zien hoe lang tieners tijd besteden op Instagram en daar eventueel limieten aan stellen.

Volgens Instagram komt er ook een optie waarmee tieners ervoor kunnen kiezen dat er een notificatie naar hun ouders wordt gestuurd als ze een account rapporteren. Instagram stelt dat dit ouders en kinderen de gelegenheid geeft om daar vervolgens over te praten. Op screenshots is verder te zien hoe ouders toegang krijgen tot statistieken van het Instagram-gebruik en de optie om een tijdslimiet in te schakelen, variërend van 30 minuten tot 3 uur per dag.

De opties voor ouderlijk toezicht moeten in maart 2022 beschikbaar komen en volgens Instagram gaat het om een eerste versie en zullen er daarna meer opties volgen. Ook zegt het bedrijf dat er een 'educatieve hub' komt voor ouders en voogden. Daarin komen tutorials en tips van experts, om ouders te helpen om gesprekken te voeren met tieners over het gebruik van sociale media.

Verder zegt Instagram strikter te gaan reguleren wat tieners wordt aangeraden binnen de app. Als tieners lange tijd blijven hangen bij een onderwerp, zullen ze naar andere onderwerpen verwezen worden, aldus de dienst. Ook maakt Instagram de timer die gebruikers aanspoort een pauze te nemen per direct beschikbaar in diverse landen. Dat gaat onder meer on de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar Nederland en België zitten daar nog niet bij.

Ook begint Instagram een test met nieuwe mogelijkheden voor gebruikers om hun eigen activiteit te zien en te beheren. Daarbij kunnen gebruikers inhoud die ze hebben gepost in bulk verwijderen. Datzelfde kan met vind-ik-leuks en reacties. Deze tool moet voor iedereen beschikbaar komen, maar Instagram claimt dat die vooral belangrijk is voor tieners, omdat ze beter zouden kunnen zien wat ze op Instagram hebben gedeeld en wat zichtbaar is voor anderen. In januari kunnen alle gebruikers hun activiteit op deze manier zien en beheren.

De aankondigingen van Instagram volgen vlak voordat het hoofd van de dienst op woensdag zal getuigen voor de Amerikaanse senaat over het effect van de app op tieners. Acht Amerikaanse staten onderzoeken de negatieve impact van Instagram op kinderen.