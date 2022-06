"Acht Amerikaanse staten onderzoeken negatieve impact van Instagram op kinderen"

Acht Amerikaanse staten zijn een onderzoek gestart naar hoe Meta Instagram verspreidt onder kinderen en jongvolwassenen. Onderzoek van Meta zelf zou tonen dat Instagram schadelijk kan zijn; de procureurs-generaal van de staten willen kijken of Meta de wet heeft overtreden.

Het onderzoek richt zich op het leveren aan en promoten van Instagram onder kinderen en jongvolwassenen, 'ondanks dat het bedrijf weet dat het gebruik van de app gekoppeld is aan fysieke en mentale gezondheidsklachten'. De procureurs-generaal van de staten Californië, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee en Vermont willen daarom onderzoeken of Meta consumentenrechten heeft overtreden en een risico heeft gevormd voor het publiek.

Procureur-generaal Maura Healey van Massachusetts zegt dat Meta gefaald heeft in het beschermen van jonge kinderen op zijn platformen. "In plaats daarvan koos het bedrijf ervoor om bekende manipulaties die gezondheidsrisico's vormen te negeren, of soms zelfs het gebruik hiervan te intensiveren."

De procureurs-generaal willen onder meer kijken naar de technieken die Meta gebruikt om de frequentie van Instagram-gebruik te verhogen en hoe Meta ervoor zorgt dat jonge gebruikers langer op het platform blijven. Daarnaast willen de procureurs-generaal onderzoeken welke schadelijke gevolgen dit heeft.

Het onderzoek volgt na een eigen onderzoek van Meta, waar The Wall Street Journal eerder over berichtte. In dit onderzoek zou bijvoorbeeld staan dat bij 32 procent van tienermeisjes die de app gebruiken en onzeker zijn over hun lichaam, Instagram deze onzekerheid zou verergeren. Ook zou de druk om te voldoen aan 'sociale stereotypen' de geestelijke gezondheid van tieners verslechteren.

Meta zelf zegt dat de resultaten van het onderzoek 'meer gemengd' zijn waarbij er ook veel mensen zijn die zeggen dat Instagram een positieve invloed heeft op hun leven. Daarnaast zei het bedrijf Instagram te gaan verbeteren op basis van het onderzoek. Meta zegt onder meer tegen CNN dat de aantijgingen van de procureurs-generaal niet kloppen en 'demonstreren dat de feiten niet worden begrepen'.