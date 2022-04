Mark Zuckerberg noemt beschuldigingen over platform 'zwaar onlogisch'

Facebook-baas Mark Zuckerberg zegt dat de beschuldigingen van een klokkenluider over intern onderzoek 'nergens op slaan'. Hij noemt de beschuldigingen dat het bedrijf bewust mensen ongelukkig zou maken en geld belangrijker vindt 'zwaar onlogisch'

Zuckerberg reageert op zijn eigen Facebook-feed op de onthullingen van een klokkenluider eerder deze week. De 37-jarige Frances Haugen gaf een interview bij het programma 60 Minutes. Ze vertelde daarin dat Facebook structureel winst maken verkoos boven de veiligheid en het welzijn van gebruikers. Ook lekte Haugen een intern rapport uit waaruit zou blijken dat Facebook wist dat het gebruik van Instagram schadelijk was voor jonge gebruikers.

Zuckerberg zegt dat de beschuldigingen 'nergens op slaan'. Hij verwijst naar de afdeling die binnen het bedrijf wetenschappelijk onderzoek doet naar de effecten van sociale media. "Als we ons onderzoek echt zouden negeren, waarom hebben we dan een onderzoeksprogramma dat deze belangrijke problemen in de eerste plaats onderzoekt?" Ook verwijst hij ernaar dat er bij Facebook veel mensen werken die 'schadelijke content' verwijderen. Zuckerberg stelt ook dat Facebook transparant is over de resultaten van de onderzoeken.

De topman denkt ook niet dat sociale media een polariserend effect hebben op de samenleving. "Als dat effect echt zo erg is als mensen zeggen, waarom zien we polarisatie dan in de VS stijgen terwijl het in veel landen die ook veel sociale media gebruiken gelijk blijft?"

Zuckerberg noemt het 'zwaar onlogisch' dat het bedrijf berichten hoger in nieuwsfeeds zou plaatsen als gebruikers daar ongelukkig van zouden worden. "We verdienen geld aan advertenties, en adverteerders vertellen ons altijd dat ze geen ads naast schadelijke of boze berichten willen hebben." Hij verwijst daarbij naar wijzigingen in het beleid dat Facebook een paar jaar geleden doorvoerde. Daarbij werden sensatieartikelen minder prominent weergegeven in de nieuwsfeed, en kregen berichten van vrienden juist een prominentere plek. Dat zou volgens Zuckerberg ten koste zijn gegaan van het aantal views en inkomsten. Dat toont volgens hem aan dat Facebook winst niet belangrijker vindt dan engagement.

De Facebook-baas zegt met name te hebben nagedacht over de vraag hoe jongeren Facebook-diensten gebruiken. "De realiteit is dat veel jongeren technologie gebruiken. Kijk maar naar hoeveel schoolgaande kinderen telefoons hebben." Zuckerberg zegt dat techbedrijven dat niet moeten negeren, maar juist moeten werken aan diensten die jongeren beschermen. Dat zou Facebook regelmatig gedaan hebben, door bijvoorbeeld het werk aan Messenger Kids stop te zetten.