NYT: Facebook promoot positieve verhalen over zichzelf in de nieuwsfeed

Facebook zou een nieuw project opgezet hebben waarmee positieve verhalen over Facebook aan gebruikers gepusht worden op hun nieuwsfeed. Dat beweert The New York Times. Facebook weerspreekt de beweringen van de krant.

Het project, met de codenaam Project Amplify, zou in januari bedacht zijn tijdens een interne vergadering, als onderdeel van een strategiewijziging om het imago van Facebook drastisch aan te pakken. Dat bericht The New York Times op basis van gesprekken met anonieme Facebook-werknemers, zowel voormalige als huidige.

In augustus zou Mark Zuckerberg het project persoonlijk hebben goedgekeurd. Er zou sindsdien getest worden in drie Amerikaanse steden. De pro-Facebook-berichten zouden onder meer gaan over Facebooks doel om honderd procent hernieuwbare energie in te zetten en over innovaties van het bedrijf. In het artikel van NYT wordt niet genoemd of er al testresultaten zijn en of er al in meer steden is getest met dergelijke berichten.

Volgens de door NYT gesproken werknemers helpt de strategie om transparant te zijn naar gebruikers en publiekelijk excuses aan te bieden voor schandalen, niet om de publieke opinie positief te veranderen. Vandaar dat zou zijn besloten om kritiek voortaan 'verdedigend' aan te pakken.

Project Amplify zou ervoor moeten zorgen dat positieve nieuwsberichten over Facebook aanbevolen worden in de nieuwsfeeds van gebruikers. Een aantal van die berichten is afkomstig van Facebook-werknemers zelf, schrijft NYT. Daarnaast werd volgens de krant besloten dat Facebook als onderdeel van de 'verdedigende' strategie niet meer zo vaak publiekelijk zijn excuses aanbiedt, maar in plaats daarvan schuldbeweringen vaker gaat aanvechten.

Een woordvoerder van Facebook ontkracht de beweringen van The New York Times. Zo zou de vergadering in januari, waarin de nieuwe strategie werd besproken, nooit hebben plaatsgevonden. Ook zou het bedrijf niets veranderd hebben aan de rangschikking van de nieuwsfeed. Volgens de woordvoerder heeft Facebook weliswaar een test gehouden in drie steden met Facebook-nieuws, maar die zouden afgezonderd zijn van de rest van de feed en ook zou duidelijk aangegeven zijn dat de berichten van Facebook zelf afkomstig waren.

Facebook ligt de laatste tijd vaak onder vuur, onder meer door interne documenten die The Wall Street Journal zou hebben ingezien. Op basis daarvan schreef WSJ onder andere dat Facebook intern onderzoek doet naar de schadelijkheid van Instagram en concludeerde de krant dat het bedrijf weinig doet aan illegale content op de site. Facebook heeft verdedigend gereageerd op de aantijgingen van WSJ en schreef dat de artikelen de plannen van het bedrijf 'opzettelijk in een verkeerd daglicht' stellen. Ook zou de krant 'flagrant valse motieven' hebben toegedicht aan het leiderschap en de werknemers van Facebook.