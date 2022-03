WSJ: Facebook weet door eigen onderzoek dat Instagram schadelijk is voor tieners

Facebook zou een groot, intern onderzoek hebben uitgevoerd naar de schadelijkheid van Instagram. Dat meldt The Wall Street Journal, dat de resultaten zou hebben ingezien. Volgens WSJ blijkt uit het onderzoek dat de fotoapp voornamelijk schadelijk is voor tienermeisjes.

The Wall Street Journal meldt dat het onderzoek van Facebook 'keer op keer laat zien hoe schadelijk Instagram is voor een omvangrijk percentage gebruikers'. Volgens WSJ bestaat dat percentage voornamelijk uit tienermeisjes. Bij 32 procent van de tienermeisjes die de app gebruiken en die onzeker zijn over hun lichaam, zou Instagram die onzekerheid verergeren. Verder zou Instagram de geestelijke gezondheid van tieners verslechteren door onder andere de druk om te voldoen aan 'de sociale stereotypen', de noodzaak om door middel van likes en reacties erkend te worden en door pesterijen in de app. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat 13 procent van de door Facebook ondervraagde Britse en 6 procent van de Amerikaanse gebruikers met suïcidale gedachten Instagram daarvan de schuld gaf.

Facebook heeft inmiddels gereageerd op het artikel van The Wall Street Journal. Volgens Facebook licht het artikel van de krant enkel de negatieve aspecten van het onderzoek uit. In werkelijkheid zouden de resultaten meer 'gemengd' zijn. 'Velen' vonden Instagram een positieve invloed hebben op hun leven, maar 'sommigen' niet, zo claimt het bedrijf. Volgens Facebook bestaat de laatste groep voornamelijk uit mensen die al niet goed in hun vel zitten. Desondanks meent Facebook de resultaten 'serieus' te nemen en op basis van het onderzoek Instagram te gaan verbeteren.

De resultaten komen volgens WSJ van een groot intern onderzoek dat al drie jaar lang aan de gang is. De journalisten zouden verschillende presentaties hebben ingezien die Facebook gemaakt heeft op basis van de onderzoeksresultaten. De bevindingen zouden gebaseerd zijn op focusgroepen, online-enquêtes en dagboekonderzoek. Volgens The Wall Street Journal zouden 'tienduizenden' mensen bevraagd zijn in de enquêtes.

Volgens een uitgelekte, interne memo van eerder dit jaar, is Facebook bezig met een Instagram-versie voor kinderen die jonger zijn dan dertien. Daar is naar aanleiding van het verhaal van The Wall Street Journal ook kritiek op gekomen. Zo hebben Amerikaanse senatoren Facebook een brief gestuurd waarin ze het bedrijf verzoeken om de plannen voor de kindvriendelijke versie te annuleren. Ook zou er volgens Facebooks memo gewerkt worden om Instagram 'veiliger' te maken voor tieners. Eerder had Facebook al de optie uitgezet voor volwassenen om onbekende tieners zomaar een privébericht te kunnen sturen op Instagram.