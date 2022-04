Facebook gaat onderzoek naar impact Instagram op tieners openbaren

Facebook gaat ergens in de komende dagen het onderzoek naar de impact van Instagram op tieners openbaren. The Wall Street Journal claimde op basis van slides van dat onderzoek dat Instagram een negatief effect heeft; Facebook weersprak dat zonder resultaten te tonen.

Facebook-topman Nick Clegg zei op een evenement van The Atlantic dat het bedrijf de puntjes op de i gaat zetten en dan de slides gaat publiceren. Daarbij krijgt het Amerikaanse Congres eerst toegang en daarna zal het onderzoek publiekelijk beschikbaar komen. Het is voor het eerst dat Facebook zegt dat resultaten van het onderzoek openbaar worden. Eerder weersprak Facebook het beeld dat de WSJ schetste. De krant claimde dat Facebook zich door het onderzoek bewust was dat Instagram schadelijk is voor een deel van de bezoekende tieners.

Facebook denkt na over tools voor tieners bij wie Instagram problemen veroorzaakt. "Ook al is dat een minderheid van de tieners die een minderheid van de tijd een slechte ervaring hebben, dan nog is dat belangrijk om te doen", aldus Clegg. Er zouden tools kunnen komen die detecteren of tieners vaak kijken naar bepaalde typen content die geassocieerd worden met negatieve ervaringen op Instagram om gebruikers vervolgens te 'nudgen' naar andere soorten content. Clegg noemt niet welke content dat is en wanneer de tool uitkomt. Ook komt er een tool die tieners adviseert om even van Instagram af te gaan als zij er te lang op zitten.

Facebooks hoofd veiligheid moet donderdag ook getuigen voor de Amerikaanse Senaat, schrijft CNBC. Na de kritiek die volgde op het WSJ-artikel besloot Instagram al de ontwikkeling van een kinderversie van Instagram stop te zetten.